SleepMapper-mobilappen ("app") giver dig information og kontrol over din SmartSleep-enhed og SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enhed, samt andre tjenester ("tjenester"). Denne fortrolighedserklæring er beregnet til at hjælpe dig med at forstå vores privatlivspraksis, når du bruger vores tjenester, herunder hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem, såvel som dine individuelle rettigheder.

SleepMapper bruger personlige oplysninger, der er indsamlet eller behandlet af SmartSleep, og SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enhederne ("enhed") og/eller SleepMapper-mobilappen ("app").

Denne fortrolighedserklæring gælder for personlige oplysninger, der indsamles eller behandles af enheden og/eller appen, som kontrolleres af eller under Koninklijke Philips N.V. eller dets filialer eller datterselskaber ("Philips", "vores", "vi" eller "os").

Læs også vores cookie-erklæring (som findes, når du åbner appen) og vilkår for brug, som beskriver de vilkår, hvorunder du bruger vores tjenester.

Hvilke personlige oplysninger indsamles og til hvilke formål

Vi modtager eller indsamler personlige oplysninger som beskrevet detaljeret nedenfor, når vi leverer vores tjenester, herunder når du har adgang til, downloader, installerer enheden eller appen, eller bruger vores tjenester. Vi kan bruge disse personlige oplysninger til at udføre de tjenester, du har anmodet om, som en kontraktmæssig nødvendighed for at kunne anvende, levere, forbedre, tilpasse, støtte og markedsføre vores tjenester, baseret på vores legitime interesse eller overholde en lovmæssig forpligtelse, som vi måtte være underlagt. Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger, vil du muligvis ikke kunne bruge alle de tjenester, der leveres af appen.

Følsomme personlige

Inden vi indsamler følsomme personlige oplysninger, informerer vi dig og beder om dit udtrykkelige samtykke. De følsomme oplysninger, der indsamles i appen, indeholder dine søvnmønstre, søvnmålinger, f.eks. hvornår du gik i seng, hvornår du vågnede, din samlede søvn-tid, din langsomme bølgeaktivitet, toner enheden leverede, varighed af leverede toner, dine sovefaser, hvor mange gange du vågner om natten, og hvor længe, du var vågen. Derudover indsamles miljødata, såsom temperatur, fugtighed, lysniveau og lydtryk i rummet, hvis du bruger SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enheden. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykket, inden du trækker dit samtykke tilbage.

Følsomme personlige oplysninger

Vi beder dig om, at du ikke sender os, på eller via appen eller på anden måde, og heller ikke offentliggør følsomme personlige oplysninger (f.eks. personnummer, oplysninger om race eller etnisk baggrund, politisk orientering, religiøs overbevisning, helbred, biometri eller genetiske karakteristika, straffeattest eller fagforeningsmedlemskab).

Kontooplysninger

Vi indsamler dine personlige oplysninger, når du opretter en konto. Du kan logge ind på appen ved hjælp af en MyPhilips-konto, eller du kan oprette en ny Philips-konto. De personlige oplysninger, vi indsamler, omfatter dit brugernavn, navn, e-mailadresse, land, sprog og adgangskode.

De indsamlede oplysninger bruges til oprettelse og administration af din app-konto. Du kan bruge din konto til at logge sikkert ind på appen. Din konto vil blive brugt til at sende dig en velkomst-e-mail for at bekræfte din e-mailadresse og for at kommunikere med dig som svar på dine henvendelser og kun for at sende dig tjenesterelaterede meddelelser, f.eks. hvis vores tjeneste er midlertidigt suspenderet pga. vedligeholdelse. Din konto vil kun blive brugt til at identificere dig og for at levere oplysninger relateret til din brug af din enhed og dine søvndata. Vi bruger enhedens serienummer og CTN-produktnummer til at identificere den type enhed, du bruger, hvis du ringer til vores kundesupport for produktsupport og spørgsmål. Vi bruger dine registreringsoplysninger til at oprette og administrere din konto eller registrere dit køb, eller bestilling af et produkt eller en tjeneste.

Andre angivne oplysninger

Disse oplysninger indeholder oplysninger fra dig. De oplysninger, du indtaster i appen, indeholder dit køn, fødselsdato (måned / år), din gennemsnitlige søvntid og dit søvnbehov.

De indsamlede oplysninger bruges til at beregne din personlige score for søvn. Dette vil hjælpe dig med at forbedre din sovetid, søvn- og vågenvaner og give dig mulighed for at foretage ændringer, der hjælper dig med at nå dine søvnmål og forbedre din soverutine. Ved måling af dine fremskridt og ved at give dig oplysning om f.eks. hvornår du falder i søvn, sover og vågner op, vil forslag kunne gives til, hvordan du kan opnå dine mål.

Enhedsoplysninger

Vi vil kunne indsamle enhedsspecifikke oplysninger, når du installerer, har adgang til eller bruger enheden. Dette omfatter oplysninger om din enhed, herunder det unikke brugerenhedsnummer. Vi indsamler også sessions- og brugsoplysninger, som er relateret til din brug af enheden.

Hvis du bruger SmartSleep-enheden, vil enheden synkronisere og registrere data til appen (søvnmønstre, signal og impedans, søvnmålinger såsom: hvornår du falder i søvn, hvornår du vågner, din samlede søvntid, din langsomme bølgeaktivitet, toner leveret af enheden, varighed af toner, dine søvnfaser, hvor mange gange du vågner om natten og hvor længe, og den synkroniserer dem med appen. Disse oplysninger omfatter også unikt bruger-enhedsnummer, session og brugsoplysninger, hvilket er oplysninger om din brug af enheden.

De indsamlede oplysninger bruges til at give dig og Philips oplysninger om din brug af enheden. Appen kan bruge disse data til at se, om du opnår forbedret søvn over tid ved at spore og vise dine søvnresultater eller miljødata og søvnrelaterede situationer. Philips bruger disse data til at forbedre din oplevelse med disse produkter (f.eks. kvalitet og funktionalitet) og andre Philips-produkter. Vi bruger også disse oplysninger til at give dig relevante tips og til forskning for at udvikle og forbedre din oplevelse med disse produkter samt fornyelse og forbedring af disse produkter.

Hvis du bruger SmartSleep Sleep & Wake-up Light-enheden, registrerer enheden dine enhedsindstillinger og miljø-sensordata såsom temperatur, fugtighed, lysniveau og lydtryk og streamer det til appen. Disse oplysninger indeholder også et unikt bruger-enhedsnummer, session og brugsoplysninger, som er oplysninger om din brug af enheden/enhederne.

De indsamlede oplysninger registrerer de indstillinger, du har aktiveret, såsom funktioner som alarm, afslappet vejrtrækning, skumringsfunktion (f.eks. tidspunktet for alarmen er indstillet til, den valgte lyskurve og lyd), natlys og start sengetid. Den registrerer også dine miljø ssensordata såsom temperatur, fugtighed, lysniveau og lydtryk. SmartSleep Sleep & Wake-up Light sporer også dit unikke bruger-enhedsnummer, session og brugsdata (f.eks. lys, lyd, visning og funktion), firmwareopdateringer, enhedens nulstillingssted, placering, tidszone, wi-fi-signalstyrker, der indeholder oplysninger om din brug af enheden. De indsamlede data bliver synkroniseret via wi-fi med appen og/eller anden datalagring.

Cookies

Vi anvender cookies, tags eller lignende teknologier til at drive, levere, forbedre, forstå og tilpasse vores tjenester. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og indsamle dine personlige oplysninger, herunder dit unikke bruger-enhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, mobilens internetbrowser eller styresystem du bruger, session- og brugsoplysninger eller tjenesterelateret ydelsesoplysninger, hvilket er oplysninger om din brug af appen.

Læs vores Cookie-meddelelse, som du finder under privatlivsindstilling i appen for at få yderligere oplysninger om brugen af cookies eller andre lignende teknologier, der bruges i denne app.

Placeringsoplysninger

Når du tillader adgang til placeringsoplysninger, kan vi muligvis indsamle den geografiske placering af din mobilenhed. Du kan når som helst blokere geografisk placeringsindsamling under indstillinger for din app eller mobilenhed.

Din enheds placeringsoplysninger vil blive brugt til at aktivere Bluetooth-tjenester (gælder kun Android).

Kundesupport

Du kan give os oplysninger om din brug af vores tjenester, herunder din kommunikation med Philips, og på hvilken måde vi kan kontakte dig mht. kundesupport. Vi leverer vores tjenester, herunder levering af kundesupport, samt forbedring, fastsættelse og tilpasning af vores tjenester. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.

Kombinerede oplysninger

Vi ville kunne kombinere dine personlige oplysninger, herunder kontooplysninger, andre oplysninger angivet af dig, enhedsdata, cookies, positionsdata, dine kommunikationsdata, e-mails, apper og tilsluttede produkter, IP-adresse, cookies, enhedsoplysninger, information, du har klikket på og detaljer om position. Vi kombinerer og bruger anonymiserede data til at hjælpe os med at forbedre indholdet, funktionaliteten og anvendeligheden af appen, enheden eller enhederne, vores produkter og tjenester og til at udvikle nye produkter og tjenester.

Vi kan kombinere og bruge anonymiserede oplysninger indsamlet fra enheden og appen og dele dem med andre virksomheder fra Philips-koncernen og med betroede tredjeparter.

Vi kan kombinere og bruge anonyme data til yderligere videnskabelig forskning relateret til søvn, til kliniske eller videnskabelige publikationsformål såsom branche-tidsskrifter, forskningsresultater eller professionelle symposier, der kan bruges til produktmarkedsføring.

Hvis du køber flere Philips-tilsluttede enheder, kan vi kombinere dataene fra enhederne i appen for at forbedre din søvnoplevelse og funktionalitet af appen, men først efter at vi har fået dit samtykke.

Marketing

Hvis du vælger at modtage salgskommunikation om Philips produkter, tjenester, begivenheder og kampagner, der kan være relevante for dig, kan vi sende dig marketing- og salgskommunikation via e-mail. Du kan til enhver tid afmelde dig fra sådanne meddelelser.

Tilladelser

Appen kan muligvis anmode om tilladelse til at få adgang til din telefon eller sensorer (f.eks. kamera, wi-fi, geografisk placering eller Bluetooth) eller andre oplysninger (f.eks. fotos, dagsorden eller kontakter) på din mobilenhed.

Vi bruger kun sådanne oplysninger, når det er nødvendigt for de tjenester vi yder, og kun efter at du har givet dit udtrykkelige samtykke. Vi bruger tidsrelaterede data til at vise dine søvndata i overensstemmelse med din mobilenhed.

Nogle gange er tilladelsen en teknisk forudsætning for styresystemerne på din mobilenhed. I så fald vil appen bede dig om tilladelse til at få adgang til sådanne sensorer eller oplysninger, men vi indsamler ikke disse oplysninger, medmindre det er nødvendigt for appen, og først efter at du har givet dit samtykke.

Hvem deles de personlige oplysninger med??

Philips kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparts tjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og/eller gældende lovgivning.

Tjenesteudbydere

Vi arbejder med tredjeparts tjenesteudbydere, der hjælper os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, understøtte og markedsføre vores tjenester.

Vi vil kunne dele dine personlige oplysninger med følgende tjenesteudbydere:

It- og cloud-udbydere

Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagring, transaktionstjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at bruge appen eller levere tjenesterne.

Analytics-tjenesteudbydere

Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Adobe Analytics og Apptentive såsom markedsføringsanalyser og rapporteringsværktøjer.

Philips kræver, at tjenesteydere giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger på samme niveau, som vi gør. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere kun behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og kun til de ovennævnte specifikke formål for at få adgang til så få oplysninger som muligt for til at kunne levere en bestemt tjeneste og for at beskytte dine personlige oplysningers sikkerhed.

Andre tredjeparter

Philips kan også samarbejde med tredjeparter, der behandler dine personlige oplysninger til eget brug. Læs venligst deres fortrolighedserklæringer omhyggeligt igennem, da de informerer om deres privatlivspraksis, herunder hvilken type personlige oplysninger de indsamler, hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

Hvis Philips deler personlige oplysninger med en tredjepart, der bruger dine personlige oplysninger til eget brug, vil Philips sikre at informere dig og/eller indhente dit samtykke i overensstemmelse med gældende love, inden vi deler dine personlige oplysninger.

Philips sælger somme tider en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet firma. En sådan overdragelse af ejerskab kan inkludere overdragelsen af dine personlige oplysninger, der er direkte relateret til den pågældende virksomhed, til det firma, som virksomheden overdrages til. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores fortrolighedserklæring er frit tildelt af Philips til et af vores partnere i forbindelse med fusion, erhvervelse, omstrukturering eller salg af aktiver eller ved lov eller på anden måde, og vi ville kunne overføre dine personlige oplysninger til et af vores datterselskaber, efterfølgere eller nye ejere.

Overførelse mellem forskellige lande

Dine personlige oplysninger kan blive opbevaret og behandlet i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi bruger tjenesteudbydere, og ved at bruge vores tjeneste accepterer du overførsel (om nogen) af dine oplysninger til lande uden for dit bopælsland, hvilket kunne have databeskyttelsesregler, der adskiller sig fra landets egne. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, reguleringsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personlige oplysninger.

Hvis du befinder dig i EØS, vil dine personlige oplysninger kunne overføres til vores datterselskaber eller tjenesteydere i lande uden for EØS, som er anerkendt af Europa-Kommissionen, som et der yder et tilstrækkeligt databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den fulde liste over disse lande er tilgængelige her [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. For overførsler fra EØS til lande, der ikke anses for tilstrækkelige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført særlige foranstaltninger såsom vores bindende firmaregler for kunde-, leverandør- og forretningspartneroplysninger og/eller kontraktmæssige standardbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen for at beskytte dine personlige oplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger via linket ovenfor eller ved at kontakte privacy@philips.com.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt af formålet/formålene, for hvilke dataene er indsamlet. Kriterierne vi bruger til at bestemme vores opbevarelses-periode omfatter: (i) hvor lang tid du bruger appen og vores tjeneste, (ii) om der er en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller (iii) om opbevarelse er tilrådet i forhold til vores retlige stilling (f.eks. i forbindelse med gældende lovbestemmelser om begrænsninger, retssager eller forskriftsmæssige undersøgelser).

Dine valg og rettigheder

Hvis du ønsker at indsende en anmodning om adgang til, at genoprette, slette, begrænse eller klage over behandling af personlige oplysninger, som du tidligere har givet os, eller hvis du vil anmode om en elektronisk kopi af dine personlige oplysninger med det formål om at sende dem til et andet firma (i det omfang denne ret til dataoverførelse er givet til dig i henhold til gældende lovgivning), kan du kontakte os på privacy@philips.com. Vi vil besvare din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning skal du give udtryk for, hvilke personlige oplysninger du vil have adgang til, genoprette, slette, begrænse eller klage over behandling af. For din sikkerhed kan vi kun gennemføre anmodninger med hensyn til de personlige oplysninger, der er knyttet til din konto, din e-mailadresse eller andre kontooplysninger, som du bruger til at sende os anmodning om, og vi kan være nødt til at verificere din identitet, inden vi gennemfører din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt.

Bemærk, at hvis du gør brug af (nogle af) dine valg og rettigheder, kan du muligvis ikke helt eller delvis bruge vores tjeneste.

Vi beskytter dine personlige oplysninger

Vi tager vores forpligtelse til at beskytte de oplysninger, du deler med Philips, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, offentliggørelse eller adgang alvorlig. Philips bruger en række sikkerhedsteknologier, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Til dette formål implementerer vi blandt andet adgangskontrol, brug af firewalls og sikre protokoller.

Særlige oplysninger til forældre

Selvom tjenesten ikke er egnet til børn, som det er defineret i gældende lovgivning, er det Philips pligt at overholde loven, når der kræves tilladelse af forælder eller værger, før vi indsamler, bruger eller udleverer personlige oplysninger om børn. Vi er forpligtet til at beskytte børns behov for privatliv, og vi opfordrer kraftigt forældre og værger til at deltage aktivt i deres børns onlineaktiviteter og interesser.

Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at hans eller hendes barn har givet os sine personlige oplysninger uden deres samtykke, bedes du kontakte os på privacy@philips.com. Hvis vi bliver gjort opmærksomme på, at et barn har givet os personlige oplysninger, vil vi slette hans/hendes oplysninger fra vores filer.

Lokalspecifikke oplysninger: Dine privatlivsrettigheder i California (gælder kun USA)

California Civil Code Section 1798.83 tillader vores kunder, som bor i Californien, en gang årlig at anmode om og indhente gratis information om de personlige oplysninger (om nogen), vi har videregivet til tredjeparter til direkte markedsføring i det foregående kalenderår. Disse oplysninger vil i givet fald indeholde en liste over de kategorier af personlige oplysninger, der blev delt, samt navne og adresser på alle tredjeparter, som vi delte oplysninger med i det umiddelbart foregående kalenderår. Hvis du bor i Californien og gerne vil sende en anmodning, kan du læse om vores beskyttelse af privatlivet på: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Ændringer til nærværende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vores tjenester kan ændres fra tid til anden uden forudgående varsel. Af denne grund forbeholder vi os ret til at ændre eller opdatere denne fortrolighedserklæring fra tid til anden. Når vi opdaterer denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, opdaterer vi også datoen øverst på denne fortrolighedserklæring.

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå den seneste version af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Den nye fortrolighedserklæring træder med det samme i kraft lige efter offentliggørelsen. Hvis du ikke vil acceptere den reviderede erklæring, skal du ændre dine præferencer eller overveje at stoppe med at bruge vores tjenester. Ved at fortsætte med at få adgang til eller gøre brug af vores tjenester, efter at disse ændringer er trådt i kraft, anerkender du, at du er blevet informeret og accepterer fortrolighedserklæringen, som er ændret.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedserklæring eller om, hvordan Philips bruger dine personlige oplysninger, bedes du kontakte vores ansvarshavende for databeskyttelse på privacy@philips.com. Endvidere har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der er kompetent i dit land eller din region.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

The Netherlands