Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger
i Philips Clean Home+ appen

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev sidst opdateret den 3. september 2019.

Philips Clean Home+ appen ("App") giver dig mulighed for at styre, overvåge og administrere dine Philips-luftrensere og -robotstøvsugere (samlet kaldet "Enheder") hvor som helst og når som helst ("Tjenester").
 

Appen og Enhederne styres af Philips Consumer Lifestyle B.V. eller et af dets associerede selskaber eller datterselskaber ("Philips", "vores", "vi" eller "os"). Vi behandler personoplysninger, der indsamles fra Appen og/eller enhver enhed, som du beslutter at parre med Appen.

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger gælder for personoplysninger, der er indsamlet eller behandlet af Enheden og/eller Appen. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger er ment som en hjælp til at forstå vores praksis i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, når du bruger appen, herunder hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem, samt dine individuelle rettigheder.
 

Læs også vores meddelelse om cookies og vilkår for anvendelse.

Hvilke personoplysninger indsamles og til hvilket formål?

Vi modtager eller indsamler personoplysninger, som beskrevet nærmere nedenfor, når vi leverer vores Tjenester, inklusive når du besøger, downloader og installerer Appen.

account data

Kontooplysninger

Du kan logge på Appen med en MyPhilips-konto eller ved at bruge din profil på sociale medier. Brugere i Kina kan også logge på med deres telefonnumre.

 

  • Hvis du vælger at logge på via sociale medier, kan de personoplysninger, vi indsamler, omfatte din grundlæggende offentlige profil (f.eks. profilbillede, id, køn, profil-URL, fødselsdag, hjemmeside og placering) og e-mail. I Kina kan du logge på med din Wechat-konto. Hvis du bruger din Wechat-konto, indsamler vi dit Wechat-konto-id og din offentlige profil, herunder navn og profilbillede. Bemærk, at udbyderen af dit sociale medie muligvis indsamler oplysninger om det faktum, at du bruger Appen og logger på med din konto til det sociale medie. Læs din sociale medieudbyders meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (f.eks. Facebook, Google) for at få mere at vide om deres praksis for beskyttelse af personoplysninger.

  •  Når du opretter en MyPhilips-konto, kan de personoplysninger, vi indsamler, omfatte dit fornavn, brugernavn, e-mailadresse og din adgangskode. Hvis det er tilfældet, sender vi dig en velkomst-e-mail for at bekræfte dit brugernavn og din adgangskode, så vi kan kommunikere med dig som svar på dine henvendelser, sende dig udelukkende tjenesterelaterede meddelelser eller direkte markedsføringskommunikation, hvis du har tilvalgt det. Du kan også bruge din MyPhilips-konto til at bestille et Philips-produkt eller en Philips-tjeneste, deltage i en kampagne eller et spil, deltage i en social medieaktivitet i forbindelse med en Philips-kampagne (f.eks. ved at klikke på "synes godt om" eller "del") og deltage i produkttests eller -undersøgelser.

    Vi bruger dine kontodata til at oprette og administrere din konto. Fordi vi bruger dine Kontooplysninger til at levere Tjenesterne, anser vi denne behandling for nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, og som er lovlig i henhold til artikel 6.1. (b) i forordning (EU) 2016/679.
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Data filled in by you

Enhedsoplysninger

Når du parrer din enhed med appen, indsamler vi følgende oplysninger:

 

  • Luftrensere. 

(I)  Enhedsdata, herunder enheds-id, kørselstilstand, tænd/sluk, tilstand, blæserhastighed, planlægning og kontrolkommandoer.

(II) Generelle data om luftkvalitet, herunder indendørs allergiindeks, PM2.5, temperatur, gas- og fugtighedsniveau.

 

  • Robotstøvsugere. 

 

(I)   Enhedsdata, herunder enheds-id, planlægningsdata, antal cyklusser og rengøringsvarighed.

 

Vi indsamler også IP-adressen for den router, der opretter forbindelse til din enhed.
 

Vi bruger disse data til at levere Tjenesterne, gøre Enheden mere opmærksom på sine omgivelser, forbedre vores Enhed og Tjenester og give dig mulighed for at få større kendskab til Enheden og dens tjenester.

Da dine Enhedsoplysninger kun behandles, når du vælger at parre din Enhed med Appen med henblik på Tjenesterne, anser vi denne behandling som værende nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, og som er lovlig i henhold til artikel 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679.

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Devices data

Andre oplysninger, der videregives til os

Afhængigt af hvilken model af luftrenser du har, kan appen vise dig et lille spørgeskema om dine bekymringer vedrørende indendørsluftkvalitet, hvor længe det er, siden du flyttede til dit hus/rum, og det rum, hvor du placerede Enheden. Appen bruger dine svar til at indstille den mest relevante driftstilstand for din enhed.

 

Da dine Andre oplysninger, der videregives til os, kun behandles, når du vælger at parre din(e) Enhed(er) med Appen med henblik på Tjenesterne, anser vi denne behandling som værende nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, og som er lovlig i henhold til artikel 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679.

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Cookies

Cookies

Vi bruger cookies, tags eller lignende teknologier ("Cookies") til at betjene, levere, forbedre, forstå og tilpasse vores Tjenester. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og indsamle dine personoplysninger, herunder dit unikke brugerenhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, hvilken type mobilinternetbrowser eller hvilket operativsystem du bruger, sessions- og brugsdata eller servicerelaterede oplysninger om ydelsen, som er oplysninger om din brug af Appen.

 

Inden vi bruger Cookies, vil vi bede om dit samtykke. Læs vores Meddelelse om cookies, som du finder under indstillingerne for beskyttelse af personoplysninger for Appen for at få yderligere oplysninger om brugen af Cookies, der benyttes i Appen.

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Location data

Kundesupport

Vi betjener og leverer vores Tjenester, herunder kundesupport, med forbedringer, fejlfinding og tilpasning af vores Tjenester. Når du har brug for kundesupport, kan du give os oplysninger om din brug af vores Tjenester, herunder din interaktion med Philips, og hvordan du kan kontaktes, så vi kan yde den ønskede support. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.

 

Vi betragter behandlingen af Kundesupportoplysninger for at være nødvendig for gennemførelsen af den kontrakt, som du er part i, og for at være lovlig i henhold til artikel 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679.

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Combined data

Kombinerede oplysninger

Vi kombinerer muligvis dine personoplysninger, herunder Kontooplysninger, Enhedsoplysninger, Cookies, med oplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med og brug af Philips' digitale kanaler såsom sociale medier, websteder, e-mails, apps og forbundne produkter, IP-adresser, cookies, mobilenhedsoplysninger, kommunikation, som du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger.

 

Vi analyserer de kombinerede data for at kunne give dig personlige tjenester. Det hjælper os også med at forbedre Appens, Enhedens/Enhedernes og Tjenesternes indhold, anvendelighed og brugervenlighed samt for at udvikle nye produkter og tjenester. I dette tilfælde betragter vi behandlingen af dine Kombinerede oplysninger som værende baseret på en legitim interesse fra Philips og som lovlig i henhold til Artikel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679.
 

Hvis du vælger at modtage salgsfremmende kommunikation om Philips-produkter, -tjenester, -arrangementer og -kampagner, der kan være relevante for dig på baggrund af dine præferencer og din adfærd på internettet, kan vi sende dig marketing- og salgsfremmende kommunikation via e-mail, telefon og andre digitale kanaler såsom mobilapps og sociale medier. For at kunne tilpasse kommunikationen til dine præferencer og din adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse analyserer vi muligvis dine Kombinerede oplysninger. Før vi sender markedsføringsmateriale til dig, beder vi dig om dit samtykke.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Third parties

Tilladelser

Når Appen har brug for tilladelse til at få adgang til din mobilenheds sensorer (f.eks. kamera, Wi-Fi, geografisk placering eller Bluetooth) eller andre data (f.eks. fotos) med henblik på brugen af Tjenesterne, beder vi dig om dit samtykke. Vi bruger kun disse oplysninger, når det er nødvendigt for at gøre Tjenesten tilgængelig for dig og kun efter dit udtrykkelige samtykke.

 

1) Generelle tilladelser

 

  • Wi-Fi. Til konfiguration af parringen af din(e) Enhed(er). 
  • Kamera. Til scanning af QR-koden for at starte parring af Enheden/Enhederne.
  • Foto. Til aktivering af fotodelingsfunktionen, som giver dig mulighed for at tage snapshots af indendørs- eller udendørsluftkvalitet og dele dem via SMS/Wechat eller andre sociale kanaler.
  • Opkald. Så du får mulighed for at ringe til Philips' kundesupport via Appen. 
  • Grov geografisk placering og placering. 

     -  Enhedsparring. Android-operativsystemer kræver grov geografisk placering for at forbinde appen med enheden. IOS kræver adgang til placeringsdata for at kunne registrere, når Appen og Enheden/Enhederne er i nærheden. Philips behandler dog ikke sådanne data på nogen måde. Dataene gemmes på din mobilenhed, hvor Philips ikke har adgang til dem. Hvis du sletter din profil eller Appen, slettes disse data fra din enhed.

     - Find Philips nær dig. Når du aktiverer denne funktion, bruger vi dine placeringsdata til at lede dig hen mod en butik eller et kundecenter i nærheden af dig.

  • Filer. Appen kræver adgang til mobilenhedens filer for at gemme sprogkonfigurationerne og andre filer, som Appen bruger til at fungere (f.eks. grafik, mediefiler eller andre store programaktiver). Hvis du sletter Appen, slettes dataene fra mobilenheden.
     

2) Luftrensertilladelser. 
 

  • Oplysninger om vejr og luftkvalitet. Når du aktiverer denne tilladelse, deler Appen dine anonymiserede placeringsdata (på byniveau) med en tredjepart for at give dig et placeringskort med oplysninger om luftkvalitet på startsiden i Appen.

 

Du kan når som helst blokere dine App-tilladelser via indstillingerne i din App eller din mobilenhed.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina.

 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

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Hvem deles personoplysninger med?

Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lovgivning.

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Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere om at hjælpe os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores Tjenester.

 

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere:
 

 

  •   IT- og Cloud-udbydere

Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre Appen eller levere Tjenesterne.

Philips kræver, at tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, har adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og beskytter dine personoplysninger.

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Location data

Andre tredjeparter

Philips kan også arbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til deres egne formål. Hvis Philips deler personoplysninger med tredjeparter, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger. Læs deres erklæringer om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personoplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.
 

Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.
 

Amazon Alexa

I nogle lande understøtter vi Philips' luftrensningsfunktion. Hvis du aktiverer funktionen, kan du styre din(e) Enhed(er) via Amazon Alexa. Når du aktiverer Amazon Alexa, leverer Amazon sine egne tjenester til dig. Vi beder dig om at læse Amazon Alexas vilkår og betingelser og meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.
 

Tmall Genie

I Kina understøtter vi Philips Air-funktionen i Tmall Genie-appen. Hvis du aktiverer funktionen, kan du styre din Enhed via Tmall Genie. I dette tilfælde vil Tmall Genie levere sine egne tjenester til dig. Vi beder dig læse Tmall Genies vilkår og betingelser og meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.
 

Overførsler på tværs af landegrænser

Dine personoplysninger kan lagres og behandles i et land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og ved at benytte Tjenester giver du dit samtykke til overførsel (hvis relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.
 

Hvis du befinder dig i EØS, overføres dine personoplysninger muligvis til vores associerede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS-lande, der af Europa-Kommissionen anerkendes for at yde et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den komplette liste over disse lande findes her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Ved overførsler fra EØS-lande til lande, der ikke anses for hensigtsmæssige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført relevante foranstaltninger såsom vores bindende virksomhedsregler for oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og/eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at følge ovenstående link eller ved at kontakte [email protected].

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er påkrævet eller tilladt i lyset af det eller de formål, hvormed oplysningerne indsamles. De kriterier, vi benytter for at afgøre vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor lang tid du bruger Appen og Tjenesterne; (ii) om der er en retlig forpligtelse, som vi er underlagt; eller (iii) om opbevaringen er hensigtsmæssig i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. med hensyn til gældende forældelseslove, retstvist eller administrative undersøgelser).

Special information for parents

Dine valg og rettigheder

Hvis du vil sende en anmodning om at få adgang til, rette, slette, begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, du tidligere har videregivet til os, eller hvis du vil sende en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (i det omfang gældende lov giver dig retten til denne dataoverførbarhed), kan du kontakte os på [email protected]. Vi besvarer din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke personoplysninger du gerne vil have adgang til, rette, slette, begrænse eller afvise behandlingen af. For at beskytte dig behandler vi udelukkende anmodninger vedrørende de personoplysninger, der er tilknyttet din konto, din e-mailadresse eller andre kontooplysninger, som du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan blive nødt til at verificere din identitet før behandlingen af din anmodning. Vi forsøger at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.
 

I de tilfælde, hvor vi skal indhente tilladelse til at indsamle og/eller behandle dine persondata, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke, før du tilbagekalder dit samtykke.
 

Bemærk, at hvis du gør brug af (nogle af) dine valg og rettigheder, kan du muligvis ikke helt eller delvist bruge vores Tjenester længere.

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Special information for parents

Vi beskytter dine personlige oplysninger

Vi tager vores forpligtelse alvorligt i forhold til at beskytte de oplysninger, du videresender til Philips, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse eller adgang. Philips anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Med henblik herpå har vi blandt andet indført adgangskontroller, bruger firewalls og sikre protokoller.

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Special information for parents

Særlige oplysninger til forældre

Tjenesterne er ikke tiltænkt børn, som defineret i henhold til gældende lovgivning, og det er Philips' politik at overholde loven, når der kræves en forælders eller værges tilladelse til indsamling, brug eller videregivelse af børns personoplysninger. Vi forpligter os til at sikre behovet for beskyttelse af børns personoplysninger, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter og -interesser.
 

Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at vedkommendes barn har forsynet os med hans eller hendes personoplysninger uden dennes samtykke, kan vi kontaktes på [email protected]. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os personoplysninger, sletter vi disse oplysninger fra vores registre.

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Changes to the privacy notice

Lokalspecifikke oplysninger: Dine rettigheder i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger i Californien (kun USA)

California Civil Code, afsnit 1798.83 giver vores kunder, der er bosiddende i Californien, tilladelse til én gang om året gratis at anmode om og indhente oplysninger om personoplysninger (hvis relevant), som vi har videregivet til tredjeparter til direkte markedsføringsformål i det foregående kalenderår. Disse oplysninger vil i givet fald omfatte en liste over de kategorier af personoplysninger, der blev delt, samt navne og adresser på alle tredjeparter, som vi har delt oplysningerne med i det umiddelbart foregående kalenderår. Hvis du er bosiddende i Californien og ønsker at foretage en sådan anmodning, kan du besøge vores hjemmeside vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

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Changes to the privacy notice

Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vores Tjenester kan fra tid til anden ændres uden forudgående varsel til dig. Vi forbeholder os derfor retten til at foretage ændringer af eller opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi også opdatere datoen øverst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå den nyeste version af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.
 

Den nye erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Hvis du ikke accepterer den reviderede erklæring, skal du ændre dine præferencer eller overveje at stoppe med at bruge vores Tjenester. Ved fortsat at tilgå eller gøre brug af vores Tjenester efter disse ændringer er trådt i kraft, bekræfter du at være blevet informeret om den ændrede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Contact

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller om den måde, hvorpå Philips bruger dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på [email protected].. Alternativt har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med kompetence i dit land eller område.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederlandene

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