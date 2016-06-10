Philips kan også arbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til deres egne formål. Hvis Philips deler personoplysninger med tredjeparter, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger. Læs deres erklæringer om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personoplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.

Amazon Alexa I nogle lande understøtter vi Philips' luftrensningsfunktion. Hvis du aktiverer funktionen, kan du styre din(e) Enhed(er) via Amazon Alexa. Når du aktiverer Amazon Alexa, leverer Amazon sine egne tjenester til dig. Vi beder dig om at læse Amazon Alexas vilkår og betingelser og meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Tmall Genie I Kina understøtter vi Philips Air-funktionen i Tmall Genie-appen. Hvis du aktiverer funktionen, kan du styre din Enhed via Tmall Genie. I dette tilfælde vil Tmall Genie levere sine egne tjenester til dig. Vi beder dig læse Tmall Genies vilkår og betingelser og meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Overførsler på tværs af landegrænser Dine personoplysninger kan lagres og behandles i et land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og ved at benytte Tjenester giver du dit samtykke til overførsel (hvis relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Hvis du befinder dig i EØS, overføres dine personoplysninger muligvis til vores associerede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS-lande, der af Europa-Kommissionen anerkendes for at yde et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den komplette liste over disse lande findes her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Ved overførsler fra EØS-lande til lande, der ikke anses for hensigtsmæssige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført relevante foranstaltninger såsom vores bindende virksomhedsregler for oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og/eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at følge ovenstående link eller ved at kontakte [email protected].