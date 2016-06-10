Appen Philips Sonicare for Kids app (“App”) hjælper forældre med at styrke og overvåge deres børns tandbørstningsvaner og giver dem tilpassede anvisninger ud fra data om deres børns tandbørstning (“Services”). I Appen anvendes der persondata, som indsamles og behandles via Philips Sonicare for Kids-tandbørstehåndtaget med Bluetooth-forbindelse (“enheden”) og/eller Appen. Den registeransvarlige for dine persondata i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er Philips Oral Healthcare, LLC med adressen 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (“Phillips”, “vores”, “vi” eller “os”). Erklæringen om beskyttelse af personoplysninger gælder for de persondata, der indsamles af Appen og Enheden. Formålet med denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger er, at du forstår vores praksisser for håndtering af persondata, når du bruger vores Tjenester, herunder hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til, samt dine personlige rettigheder. Vi opfordrer dig også til at læse vores meddelelse om cookies og vores brugsbetingelser, hvori de vilkår, under hvilke du bruger vores tjenester, er beskrevet.
Appen Philips Sonicare for Kids app (“App”) hjælper forældre med at styrke og overvåge deres børns tandbørstningsvaner og giver dem tilpassede anvisninger ud fra data om deres børns tandbørstning (“Services”).
I Appen anvendes der persondata, som indsamles og behandles via Philips Sonicare for Kids-tandbørstehåndtaget med Bluetooth-forbindelse (“enheden”) og/eller Appen. Den registeransvarlige for dine persondata i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er Philips Oral Healthcare, LLC med adressen 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (“Phillips”, “vores”, “vi” eller “os”).
Erklæringen om beskyttelse af personoplysninger gælder for de persondata, der indsamles af Appen og Enheden. Formålet med denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger er, at du forstår vores praksisser for håndtering af persondata, når du bruger vores Tjenester, herunder hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til, samt dine personlige rettigheder.
Vi opfordrer dig også til at læse vores meddelelse om cookies og vores brugsbetingelser, hvori de vilkår, under hvilke du bruger vores tjenester, er beskrevet.
Vi modtager eller indsamler oplysninger og persondata som beskrevet nærmere nedenfor, når vi leverer vores Tjenester, eksempelvis når du får adgang til, downloader og installerer Appen.
Vi modtager eller indsamler oplysninger og persondata som beskrevet nærmere nedenfor, når vi leverer vores Tjenester, eksempelvis når du får adgang til, downloader og installerer Appen.
Følsomme analysedata Hvis du giver dit samtykke, indsamler vi analysedata om dit barns tandbørstningsvaner og brug af Appen, herunder tandbørstetype (manuel, elektrisk eller Sonicare), børstehåndtag (modelnummer, serienummer, firmwareversion, producent), børstningens varighed, børstningens starttidspunkt og intensitet (“Tandbørstningsdata”). Vi bruger og/eller kombinerer Tandbørstningsdataene til analyseformål for at forbedre Appen og Tjenesterne, herunder forbedring af dit barns generelle oplevelse med Appen, spillene og grafikken til Appen og Enhedens funktion. Philips sørger altid for, at behandlingen af Tandbørstningsdata er omfattet af de relevante sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dataene. Philips knytter bl.a. Tandbørstningsdataene til et tilfældigt id og erstatter enhver IP-adresse, der er knyttet til Tandbørstningsdataene, med en generisk IP-adresse, inden dataene lagres. Inden vi indsamler følsomme oplysninger, informerer vi dig herom og beder om dit udtrykkelige samtykke i henhold til paragraf 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679. Ud over ovennævnte beder vi dig om at undlade at sende os eller offentliggøre følsomme persondata (f.eks. CPR-numre, oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller andre overbevisninger, helbred, seksualliv eller seksuel orientering, biometriske oplysninger eller genetiske kendetegn, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforeninger) i eller via Appen eller på anden vis. Hvis du ikke giver dit samtykke, vil Philips ikke behandle Tandbørstningsdataene på nogen måde. I så fald forbliver Tandbørstningsdataene gemt i Appen på din mobilenhed, hvor Philips ikke har adgang til dem. Du vil have kontrollen over dine data. Hvis du sletter dit barns profil og/eller Appen, slettes Tandbørstningsdataene fra din mobilenhed.
Følsomme analysedata
Hvis du giver dit samtykke, indsamler vi analysedata om dit barns tandbørstningsvaner og brug af Appen, herunder tandbørstetype (manuel, elektrisk eller Sonicare), børstehåndtag (modelnummer, serienummer, firmwareversion, producent), børstningens varighed, børstningens starttidspunkt og intensitet (“Tandbørstningsdata”). Vi bruger og/eller kombinerer Tandbørstningsdataene til analyseformål for at forbedre Appen og Tjenesterne, herunder forbedring af dit barns generelle oplevelse med Appen, spillene og grafikken til Appen og Enhedens funktion. Philips sørger altid for, at behandlingen af Tandbørstningsdata er omfattet af de relevante sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dataene. Philips knytter bl.a. Tandbørstningsdataene til et tilfældigt id og erstatter enhver IP-adresse, der er knyttet til Tandbørstningsdataene, med en generisk IP-adresse, inden dataene lagres.
Inden vi indsamler følsomme oplysninger, informerer vi dig herom og beder om dit udtrykkelige samtykke i henhold til paragraf 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679. Ud over ovennævnte beder vi dig om at undlade at sende os eller offentliggøre følsomme persondata (f.eks. CPR-numre, oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller andre overbevisninger, helbred, seksualliv eller seksuel orientering, biometriske oplysninger eller genetiske kendetegn, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforeninger) i eller via Appen eller på anden vis.
Hvis du ikke giver dit samtykke, vil Philips ikke behandle Tandbørstningsdataene på nogen måde. I så fald forbliver Tandbørstningsdataene gemt i Appen på din mobilenhed, hvor Philips ikke har adgang til dem. Du vil have kontrollen over dine data. Hvis du sletter dit barns profil og/eller Appen, slettes Tandbørstningsdataene fra din mobilenhed.
Kontooplysninger For at få adgang til Appens Parent Dashboard (Forældrebetjeningspanel), skal du oprette en konto. Til dette formål kan du bruge en MyPhilips-konto eller logge på med din profil fra sociale medier, herunder din Apple-konto. Vi bruger dine Kontooplysninger til at oprette og administrere din konto. I forbindelse med oprettelsen af dit barns profil, kan du udfylde dit barns navn og overføre/tage et profilbillede. Men Philips vil ikke behandle sådanne data på nogen måde. Dataene gemmes i Appen på din mobilenhed, hvor Philips ikke har adgang til dem. Du vil have kontrollen over dine data. Hvis du sletter dit barns profil og/eller Appen, slettes dataene fra din mobilenhed.
Kontooplysninger
For at få adgang til Appens Parent Dashboard (Forældrebetjeningspanel), skal du oprette en konto. Til dette formål kan du bruge en MyPhilips-konto eller logge på med din profil fra sociale medier, herunder din Apple-konto. Vi bruger dine Kontooplysninger til at oprette og administrere din konto.
I forbindelse med oprettelsen af dit barns profil, kan du udfylde dit barns navn og overføre/tage et profilbillede. Men Philips vil ikke behandle sådanne data på nogen måde. Dataene gemmes i Appen på din mobilenhed, hvor Philips ikke har adgang til dem. Du vil have kontrollen over dine data. Hvis du sletter dit barns profil og/eller Appen, slettes dataene fra din mobilenhed.
Cookies Vi anvender cookies, tags eller tilsvarende teknologiske løsninger (“cookies”) med det formål at forbedre vores Tjenester og tilpasse dem til den enkelte bruger. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og indsamle oplysninger og persondata, heriblandt dit unikke brugerenhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, mobilenhedens internetbrowsertype eller det operativsystem, du bruger, sessions- og brugsdata eller servicerelaterede oplysninger, dvs. oplysninger om din brug af Appen. Vi bruger også disse oplysninger til at vise dig landespecifikt indhold (herunder oplysninger på dit lokale sprog). Vi beder om dit samtykke, inden vi bruger cookies til analyseformål.
Cookies
Vi anvender cookies, tags eller tilsvarende teknologiske løsninger (“cookies”) med det formål at forbedre vores Tjenester og tilpasse dem til den enkelte bruger. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og indsamle oplysninger og persondata, heriblandt dit unikke brugerenhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, mobilenhedens internetbrowsertype eller det operativsystem, du bruger, sessions- og brugsdata eller servicerelaterede oplysninger, dvs. oplysninger om din brug af Appen. Vi bruger også disse oplysninger til at vise dig landespecifikt indhold (herunder oplysninger på dit lokale sprog).
Vi beder om dit samtykke, inden vi bruger cookies til analyseformål.
Data for bedømmelser og anmeldelser Hvis du skriver en anmeldelse eller bedømmer appen i appbutikker, kan vi behandle disse oplysninger, når vi besvarer dine kommentarer og spørgsmål. Vi kan også bruge disse oplysninger til at forstå, hvordan du har det under brug af appen, samt din opfattelse af appen og vores brand, og bruge disse indblik til at forbedre appen. Vi kan kun se dit brugernavn i appbutikken, dine bedømmelser, dine kommentarer og andre oplysninger, som du vælger at dele med os eller gøre offentligt tilgængelige. Vi knytter ikke disse oplysninger til dine kontooplysninger eller andre oplysninger, som vi har om dig, medmindre du beder os om det. Når du har brug for hjælp fra vores kundesupport, kan vi bruge dine data til at følge op på din sag og guide dig gennem processen i henhold til oplysningerne i afsnittet om Kundesupport nedenfor. Vi anser behandlingen af dine data for bedømmelser og anmeldelser for at være baseret på Philips' legitime og lovlige interesser i henhold til paragraf 6.1. (f) i Forordning (EU) 2016/679.
Data for bedømmelser og anmeldelser
Hvis du skriver en anmeldelse eller bedømmer appen i appbutikker, kan vi behandle disse oplysninger, når vi besvarer dine kommentarer og spørgsmål. Vi kan også bruge disse oplysninger til at forstå, hvordan du har det under brug af appen, samt din opfattelse af appen og vores brand, og bruge disse indblik til at forbedre appen. Vi kan kun se dit brugernavn i appbutikken, dine bedømmelser, dine kommentarer og andre oplysninger, som du vælger at dele med os eller gøre offentligt tilgængelige. Vi knytter ikke disse oplysninger til dine kontooplysninger eller andre oplysninger, som vi har om dig, medmindre du beder os om det. Når du har brug for hjælp fra vores kundesupport, kan vi bruge dine data til at følge op på din sag og guide dig gennem processen i henhold til oplysningerne i afsnittet om Kundesupport nedenfor. Vi anser behandlingen af dine data for bedømmelser og anmeldelser for at være baseret på Philips' legitime og lovlige interesser i henhold til paragraf 6.1. (f) i Forordning (EU) 2016/679.
Data for kundesupport Hvis du har behov for kundesupport, beder vi dig muligvis om at give os oplysninger om din brug af vores tjenester, heriblandt oplysninger om din interaktion med Philips og om, hvordan vi kan kontakte dig, så vi kan tilbyde dig den support, du har behov for. Det er os, der står for driften og leveringen af vores Tjenester, hvilket også omfatter kundesupport samt forbedring og tilpasning af Tjenesterne. Vi bruger desuden dine oplysninger med henblik på besvarelse af dine henvendelser. Vi anser behandlingen af oplysninger om dine henvendelser til afdelingen for kundesupport for at være nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i, og lovlig i henhold til paragraf 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679. I nogle tilfælde anser vi behandlingen af dine kundesupportdata for at være baseret på Philips' legitime og lovlige interesser i henhold til paragraf 6.1. (f) i Forordning (EU) 2016/679.
Data for kundesupport
Hvis du har behov for kundesupport, beder vi dig muligvis om at give os oplysninger om din brug af vores tjenester, heriblandt oplysninger om din interaktion med Philips og om, hvordan vi kan kontakte dig, så vi kan tilbyde dig den support, du har behov for. Det er os, der står for driften og leveringen af vores Tjenester, hvilket også omfatter kundesupport samt forbedring og tilpasning af Tjenesterne. Vi bruger desuden dine oplysninger med henblik på besvarelse af dine henvendelser.
Vi anser behandlingen af oplysninger om dine henvendelser til afdelingen for kundesupport for at være nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i, og lovlig i henhold til paragraf 6.1.(b) i forordning (EU) 2016/679. I nogle tilfælde anser vi behandlingen af dine kundesupportdata for at være baseret på Philips' legitime og lovlige interesser i henhold til paragraf 6.1. (f) i Forordning (EU) 2016/679.
Kombinerede data Vi kombinerer muligvis dine persondata, herunder Kontooplysninger og Cookies med data, der er indsamlet under dine interaktioner med og brug af digitale Philips-kanaler som f.eks. sociale medier, websteder, e-mails, apps og tilsluttede produkter, herunder dine IP-adresser, Cookies, oplysninger om mobilenheder, kommunikation, du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger. Vi bruger de kombinerede data til at forbedre Appens, enhedens/enhedernes og Tjenesternes indhold, funktioner og anvendelighed samt til at udvikle nye produkter og Tjenester. I dette tilfælde anser vi behandlingen af dine Kombinerede data for at være baseret på Philips' legitime og lovlige interesser i henhold til paragraf 6.1. (f) i Forordning (EU) 2016/679. Inden vi behandler Følsomme oplysninger til de formål, der er nævnt i dette afsnit, informerer vi dig herom og beder om dit udtrykkelige samtykke i henhold til paragraf 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679 og den brasilianske persondataforordning (LGPD), nationale lov nr. 13,709/2018. De Kombinerede data omfatter ikke persondata vedrørende dit barn. Hvis du giver samtykke til at modtage reklamemeddelelser om Philips-produkter, -tjenester, -begivenheder og -kampagner, som vurderes at være relevante for dig ud fra dine præferencer og din onlineadfærd, sender vi dig muligvis markedsførings- og reklamemeddelelser via e-mail, sms og andre digitale kanaler, f.eks. mobilapps og sociale medier. For at kunne tilpasse henvendelserne efter dine præferencer og din adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse, kan vi analysere dine Kombinerede data. Vi vil bede om dit samtykke, inden vi sender reklamerelaterede henvendelser til dig.
Kombinerede data
Vi kombinerer muligvis dine persondata, herunder Kontooplysninger og Cookies med data, der er indsamlet under dine interaktioner med og brug af digitale Philips-kanaler som f.eks. sociale medier, websteder, e-mails, apps og tilsluttede produkter, herunder dine IP-adresser, Cookies, oplysninger om mobilenheder, kommunikation, du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger.
Vi bruger de kombinerede data til at forbedre Appens, enhedens/enhedernes og Tjenesternes indhold, funktioner og anvendelighed samt til at udvikle nye produkter og Tjenester. I dette tilfælde anser vi behandlingen af dine Kombinerede data for at være baseret på Philips' legitime og lovlige interesser i henhold til paragraf 6.1. (f) i Forordning (EU) 2016/679. Inden vi behandler Følsomme oplysninger til de formål, der er nævnt i dette afsnit, informerer vi dig herom og beder om dit udtrykkelige samtykke i henhold til paragraf 9.2.a. i forordning (EU) 2016/679 og den brasilianske persondataforordning (LGPD), nationale lov nr. 13,709/2018. De Kombinerede data omfatter ikke persondata vedrørende dit barn.
Hvis du giver samtykke til at modtage reklamemeddelelser om Philips-produkter, -tjenester, -begivenheder og -kampagner, som vurderes at være relevante for dig ud fra dine præferencer og din onlineadfærd, sender vi dig muligvis markedsførings- og reklamemeddelelser via e-mail, sms og andre digitale kanaler, f.eks. mobilapps og sociale medier. For at kunne tilpasse henvendelserne efter dine præferencer og din adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse, kan vi analysere dine Kombinerede data. Vi vil bede om dit samtykke, inden vi sender reklamerelaterede henvendelser til dig.
Tilladelser Appen kan anmode om din tilladelse til at få adgang til din mobilenheds lagringskapacitet, sensorer eller andre funktioner (f.eks. fotos, kamera, Wi-Fi, geoplacering eller Bluetooth). Vi har brug for adgang, når det er nødvendigt for at levere Tjenesterne, som beskrevet nedenfor.
Tilladelser
Appen kan anmode om din tilladelse til at få adgang til din mobilenheds lagringskapacitet, sensorer eller andre funktioner (f.eks. fotos, kamera, Wi-Fi, geoplacering eller Bluetooth). Vi har brug for adgang, når det er nødvendigt for at levere Tjenesterne, som beskrevet nedenfor.
Philips kan videregive dine persondata til udbydere af tredjepartstjenester, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lovgivninger.
Philips kan videregive dine persondata til udbydere af tredjepartstjenester, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lovgivninger.
Tjenesteudbydere Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere, som hjælper os med drift, levering, forbedring, tilpasning, support og markedsføring af vores Tjenester. Vi videregiver muligvis dine persondata til følgende tjenesteudbydere: Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at køre Appen eller levere Tjenesterne, i form af hardware, software, netværk, datalagring, transaktionstjenester og/eller relateret teknologi. Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at udføre appanalyser, i form af hardware, software, netværk, datalagring og/eller relateret teknologi. Hos Philips stiller vi krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, har indført lige så omfattende foranstaltninger med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, som vi har. Vi stiller krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, behandler dine persondata i overensstemmelse med vores anvisninger og udelukkende til ovennævnte konkrete formål, at de kun har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter dine persondata i tilstrækkeligt omfang. Andre tredjeparter Philips samarbejder muligvis også med tredjeparter, som behandler dine persondata med henblik på egne formål. Inden Philips videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, der bruger dem til egne formål, sørger vi for at informere dig herom og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lov. I så fald opfordrer vi dig til at læse de pågældende tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger om deres praksis med hensyn til behandling af personoplysninger, hvilken type personoplysninger der indsamles, og hvordan oplysningerne bruges, behandles og beskyttes. Philips sælger af og til en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskab kan medføre, at de af dine persondata, der er direkte knyttet til den pågældende virksomhed, overføres til det selskab, som køber virksomheden. Alle Philips' rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, som følge af lovkrav eller på anden vis, og vi overfører muligvis dine persondata til et af vores tilknyttede selskaber eller efterfølgende juridiske enheder eller en ny ejer. Bemærk, at ved login via din konto til det sociale medie Facebook på Android giver du Facebook adgang til at indsamle følgende oplysninger via deres Facebook SDK: Facebook indsamler muligvis også analysedata vedrørende din brug af SDK'et, oplysninger om navnet på den app, du bruger, den dato, du godkendte loginnet, og en eventuel webadresse, der har relation til dit login. Du kan få mere at vide om, hvordan Facebook bruger dine oplysninger, ved at læse Facebooks Datapolitik. Bemærk, at funktionen til login via Facebook er helt valgfri, og vi giver dig altid mulighed for at logge på med din MyPhilips-konto. Overførsel på tværs af landegrænser Dine persondata kan blive opbevaret og behandlet i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi samarbejder med tjenesteudbydere, og når du bruger Tjenesterne, accepterer du samtidig overførsel (såfremt det er relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland. I disse lande kan der være andre regler for databeskyttelse end i dit hjemland. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende instanser, lovgivende myndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine persondata. Hvis du er bosiddende i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), kan dine personoplysninger blive overført til vores tilknyttede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, såfremt Europa-Kommissionen har fastslået, at databeskyttelsen i disse lande er tilstrækkelig i henhold til EØS-standarderne (du kan finde den fuldstændige liste over disse lande her https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). I forbindelse med overdragelser fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen ikke anser for at yde tilstrækkelig beskyttelse, som f.eks. USA, har vi udarbejdet passende forholdsregler, som f.eks. vores Bindende virksomhedsregler for kunde-, leverandør- og forretningspartnerdata og/eller standardkontraktbestemmelser, som er indført af Europa-Kommissionen for at beskytte dine persondata. Du kan få en kopi af disse forholdsregler ved at benytte linket ovenfor eller kontakte os her. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger? Vi gemmer dine persondata i det tidsrum, der er nødvendigt eller tilladt i henhold til det eller de konkrete formål, som oplysningerne er blevet indsamlet med henblik på. De kriterier, vi bruger til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor længe du bruger Appen eller Tjenesterne, (ii) hvorvidt vi forpligtet ved lov til at gemme oplysningerne i et bestemt tidsrum, eller (iii) hvorvidt det er tilrådeligt at gemme oplysningerne i henhold til vores juridiske position (f.eks. i tilfælde af forældelsesfrister, sagsanlæg eller lovbefalede undersøgelser).
Tjenesteudbydere
Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere, som hjælper os med drift, levering, forbedring, tilpasning, support og markedsføring af vores Tjenester.
Vi videregiver muligvis dine persondata til følgende tjenesteudbydere:
Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at køre Appen eller levere Tjenesterne, i form af hardware, software, netværk, datalagring, transaktionstjenester og/eller relateret teknologi.
Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at udføre appanalyser, i form af hardware, software, netværk, datalagring og/eller relateret teknologi.
Hos Philips stiller vi krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, har indført lige så omfattende foranstaltninger med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, som vi har. Vi stiller krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, behandler dine persondata i overensstemmelse med vores anvisninger og udelukkende til ovennævnte konkrete formål, at de kun har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter dine persondata i tilstrækkeligt omfang.
Andre tredjeparter
Philips samarbejder muligvis også med tredjeparter, som behandler dine persondata med henblik på egne formål. Inden Philips videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, der bruger dem til egne formål, sørger vi for at informere dig herom og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lov. I så fald opfordrer vi dig til at læse de pågældende tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger om deres praksis med hensyn til behandling af personoplysninger, hvilken type personoplysninger der indsamles, og hvordan oplysningerne bruges, behandles og beskyttes.
Philips sælger af og til en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskab kan medføre, at de af dine persondata, der er direkte knyttet til den pågældende virksomhed, overføres til det selskab, som køber virksomheden. Alle Philips' rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, som følge af lovkrav eller på anden vis, og vi overfører muligvis dine persondata til et af vores tilknyttede selskaber eller efterfølgende juridiske enheder eller en ny ejer.
Bemærk, at ved login via din konto til det sociale medie Facebook på Android giver du Facebook adgang til at indsamle følgende oplysninger via deres Facebook SDK:
Facebook indsamler muligvis også analysedata vedrørende din brug af SDK'et, oplysninger om navnet på den app, du bruger, den dato, du godkendte loginnet, og en eventuel webadresse, der har relation til dit login. Du kan få mere at vide om, hvordan Facebook bruger dine oplysninger, ved at læse Facebooks Datapolitik. Bemærk, at funktionen til login via Facebook er helt valgfri, og vi giver dig altid mulighed for at logge på med din MyPhilips-konto.
Overførsel på tværs af landegrænser
Dine persondata kan blive opbevaret og behandlet i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi samarbejder med tjenesteudbydere, og når du bruger Tjenesterne, accepterer du samtidig overførsel (såfremt det er relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland. I disse lande kan der være andre regler for databeskyttelse end i dit hjemland. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende instanser, lovgivende myndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine persondata.
Hvis du er bosiddende i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), kan dine personoplysninger blive overført til vores tilknyttede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, såfremt Europa-Kommissionen har fastslået, at databeskyttelsen i disse lande er tilstrækkelig i henhold til EØS-standarderne (du kan finde den fuldstændige liste over disse lande her https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). I forbindelse med overdragelser fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen ikke anser for at yde tilstrækkelig beskyttelse, som f.eks. USA, har vi udarbejdet passende forholdsregler, som f.eks. vores Bindende virksomhedsregler for kunde-, leverandør- og forretningspartnerdata og/eller standardkontraktbestemmelser, som er indført af Europa-Kommissionen for at beskytte dine persondata. Du kan få en kopi af disse forholdsregler ved at benytte linket ovenfor eller kontakte os her.
Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Vi gemmer dine persondata i det tidsrum, der er nødvendigt eller tilladt i henhold til det eller de konkrete formål, som oplysningerne er blevet indsamlet med henblik på. De kriterier, vi bruger til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor længe du bruger Appen eller Tjenesterne, (ii) hvorvidt vi forpligtet ved lov til at gemme oplysningerne i et bestemt tidsrum, eller (iii) hvorvidt det er tilrådeligt at gemme oplysningerne i henhold til vores juridiske position (f.eks. i tilfælde af forældelsesfrister, sagsanlæg eller lovbefalede undersøgelser).
Dine valgmuligheder og rettigheder Hvis du vil sende os en anmodning om at få adgang til, berigtige eller slette eller begrænse eller afvise behandling af persondata, som du tidligere har givet os, eller en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine persondata med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (såfremt du har ret til denne dataoverførsel i henhold til gældende lov), kan du kontakte os her. Vi svarer på din anmodning i overensstemmelse med gældende lov. I din anmodning skal du angive, hvilke personoplysninger du ønsker at få adgang til, berigtige eller slette eller begrænse eller nægte behandling af. Af hensyn til din sikkerhed imødekommer vi kun anmodninger vedrørende de persondata, der er knyttet til din konto eller e-mailadresse, eller andre kontooplysninger, som du bruger, når du sender din anmodning til os, og vi beder dig muligvis om at bekræfte din identitet, inden vi imødekommer din anmodning. Vi forsøger at imødekomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt. Hvis vi er afhængige af dit samtykke til indsamling og/eller behandling af dine persondata, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette har dog ingen konsekvenser med hensyn til lovligheden af den databehandling, der har fundet sted inden tilbagetrækningen af dit samtykke. Hvis vi er afhængige af gennemførelsen af en kontrakt for at behandle dine persondata i relation til Tjenesterne, kan vi muligvis ikke levere Tjenesterne, hvis vi ikke modtager dine oplysninger. Vær opmærksom på, at du muligvis ikke længere kan benytte vores Tjenester (eller dele af dem), hvis du gør brug af (nogle af) dine valgmuligheder og rettigheder. Når vi behandler dine persondata baseret på en juridisk forpligtelse, vi er underlagt, herunder når du interagerer med os for at udøve enhver af dine rettigheder, betragter vi behandlingen som lovlig i henhold til paragraf 6.1.(c) i forordning (EU) 2016/679.
Dine valgmuligheder og rettigheder
Hvis du vil sende os en anmodning om at få adgang til, berigtige eller slette eller begrænse eller afvise behandling af persondata, som du tidligere har givet os, eller en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine persondata med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (såfremt du har ret til denne dataoverførsel i henhold til gældende lov), kan du kontakte os her. Vi svarer på din anmodning i overensstemmelse med gældende lov.
I din anmodning skal du angive, hvilke personoplysninger du ønsker at få adgang til, berigtige eller slette eller begrænse eller nægte behandling af. Af hensyn til din sikkerhed imødekommer vi kun anmodninger vedrørende de persondata, der er knyttet til din konto eller e-mailadresse, eller andre kontooplysninger, som du bruger, når du sender din anmodning til os, og vi beder dig muligvis om at bekræfte din identitet, inden vi imødekommer din anmodning. Vi forsøger at imødekomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.
Hvis vi er afhængige af dit samtykke til indsamling og/eller behandling af dine persondata, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette har dog ingen konsekvenser med hensyn til lovligheden af den databehandling, der har fundet sted inden tilbagetrækningen af dit samtykke. Hvis vi er afhængige af gennemførelsen af en kontrakt for at behandle dine persondata i relation til Tjenesterne, kan vi muligvis ikke levere Tjenesterne, hvis vi ikke modtager dine oplysninger.
Vær opmærksom på, at du muligvis ikke længere kan benytte vores Tjenester (eller dele af dem), hvis du gør brug af (nogle af) dine valgmuligheder og rettigheder.
Når vi behandler dine persondata baseret på en juridisk forpligtelse, vi er underlagt, herunder når du interagerer med os for at udøve enhver af dine rettigheder, betragter vi behandlingen som lovlig i henhold til paragraf 6.1.(c) i forordning (EU) 2016/679.
Vi beskytter dine personoplysninger Hos Philips tager vi vores forpligtelse til at beskytte de oplysninger, du giver os, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse og/eller adgang meget alvorligt. Hos Philips anvender vi en række forskellige sikkerhedsteknologier samt tekniske og administrative metoder til at beskytte dine oplysninger. Vi har blandt andet indført adgangskontrol samt brug af firewalls og sikre protokoller med henblik på dette formål.
Vi beskytter dine personoplysninger
Hos Philips tager vi vores forpligtelse til at beskytte de oplysninger, du giver os, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse og/eller adgang meget alvorligt. Hos Philips anvender vi en række forskellige sikkerhedsteknologier samt tekniske og administrative metoder til at beskytte dine oplysninger. Vi har blandt andet indført adgangskontrol samt brug af firewalls og sikre protokoller med henblik på dette formål.
Særlige oplysninger til forældre Det er Philips' politik at overholde lovgivningen, når den kræver en forælders eller værges tilladelse til at indsamle, bruge eller videregive børns persondata. Vi er forpligtet til at beskytte børns persondata, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns onlineaktiviteter og -interesser. Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at hans eller hendes barn har givet os sine persondata uden vedkommendes samtykke, kan den pågældende forælder eller værge kontakte os her. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os persondata, sletter vi de pågældende oplysninger i vores arkiver.
Særlige oplysninger til forældre
Det er Philips' politik at overholde lovgivningen, når den kræver en forælders eller værges tilladelse til at indsamle, bruge eller videregive børns persondata. Vi er forpligtet til at beskytte børns persondata, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i forhold til deres børns onlineaktiviteter og -interesser.
Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at hans eller hendes barn har givet os sine persondata uden vedkommendes samtykke, kan den pågældende forælder eller værge kontakte os her. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os persondata, sletter vi de pågældende oplysninger i vores arkiver.
Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger Vores tjenester kan blive ændret fra tid til anden uden forudgående varsel. Vi forbeholder os derfor også ret til at ændre eller opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, opdaterer vi også datoen øverst i erklæringen. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå den nyeste version af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Den nye erklæring om beskyttelse af personoplysninger træder i kraft, så snart den er offentliggjort. Hvis du ikke er indforstået med oplysningerne i den reviderede erklæring, opfordrer vi dig til enten at ændre dine præferencer eller ophøre med at benytte vores Tjenester. Hvis du fortsætter med at benytte vores Tjenester, efter at ændringerne er trådt i kraft, er det ensbetydende med, at du er blevet informeret om ændringerne og accepterer den reviderede erklæring om beskyttelse af personoplysninger.
Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger
Vores tjenester kan blive ændret fra tid til anden uden forudgående varsel. Vi forbeholder os derfor også ret til at ændre eller opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, opdaterer vi også datoen øverst i erklæringen.
Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå den nyeste version af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.
Den nye erklæring om beskyttelse af personoplysninger træder i kraft, så snart den er offentliggjort. Hvis du ikke er indforstået med oplysningerne i den reviderede erklæring, opfordrer vi dig til enten at ændre dine præferencer eller ophøre med at benytte vores Tjenester. Hvis du fortsætter med at benytte vores Tjenester, efter at ændringerne er trådt i kraft, er det ensbetydende med, at du er blevet informeret om ændringerne og accepterer den reviderede erklæring om beskyttelse af personoplysninger.
Kontakt os I relation til paragraf 27 i forordning (EU) 2016/679 fungerer Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nederlandene) som vores repræsentant i EU. Hvis du har spørgsmål angående denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller om, hvordan Philips anvender dine persondata, kan du kontakte os (inklusive vores databeskyttelsesansvarlige person og/eller repræsentant) her. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i dit hjemland eller din region
Kontakt os
I relation til paragraf 27 i forordning (EU) 2016/679 fungerer Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nederlandene) som vores repræsentant i EU.
Hvis du har spørgsmål angående denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller om, hvordan Philips anvender dine persondata, kan du kontakte os (inklusive vores databeskyttelsesansvarlige person og/eller repræsentant) her. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i dit hjemland eller din region
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