Tjenesteudbydere Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere, som hjælper os med drift, levering, forbedring, tilpasning, support og markedsføring af vores Tjenester. Vi videregiver muligvis dine persondata til følgende tjenesteudbydere: Udbydere af it- og cloud-tjenester Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at køre Appen eller levere Tjenesterne, i form af hardware, software, netværk, datalagring, transaktionstjenester og/eller relateret teknologi. Udbydere af analysetjenester. Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at udføre appanalyser, i form af hardware, software, netværk, datalagring og/eller relateret teknologi. Hos Philips stiller vi krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, har indført lige så omfattende foranstaltninger med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, som vi har. Vi stiller krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, behandler dine persondata i overensstemmelse med vores anvisninger og udelukkende til ovennævnte konkrete formål, at de kun har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter dine persondata i tilstrækkeligt omfang. Andre tredjeparter Philips samarbejder muligvis også med tredjeparter, som behandler dine persondata med henblik på egne formål. Inden Philips videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, der bruger dem til egne formål, sørger vi for at informere dig herom og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lov. I så fald opfordrer vi dig til at læse de pågældende tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger om deres praksis med hensyn til behandling af personoplysninger, hvilken type personoplysninger der indsamles, og hvordan oplysningerne bruges, behandles og beskyttes. Philips sælger af og til en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskab kan medføre, at de af dine persondata, der er direkte knyttet til den pågældende virksomhed, overføres til det selskab, som køber virksomheden. Alle Philips' rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, som følge af lovkrav eller på anden vis, og vi overfører muligvis dine persondata til et af vores tilknyttede selskaber eller efterfølgende juridiske enheder eller en ny ejer. Bemærk, at ved login via din konto til det sociale medie Facebook på Android giver du Facebook adgang til at indsamle følgende oplysninger via deres Facebook SDK: Apphændelser: Dette gælder for generiske apphændelser (f.eks. appinstallation eller start af Appen) og andre typer standardlogføring af produktoplysninger (f.eks. indlæsning af SDK eller SDK-ydeevne).

Dette gælder for generiske apphændelser (f.eks. appinstallation eller start af Appen) og andre typer standardlogføring af produktoplysninger (f.eks. indlæsning af SDK eller SDK-ydeevne). Konfigurationsdata: Når en bruger har logget ind, udfører SDK'et periodiske baggrundsanmodninger for automatisk at administrere adgangstokenets levetid.

Når en bruger har logget ind, udfører SDK'et periodiske baggrundsanmodninger for automatisk at administrere adgangstokenets levetid. Fejloplysninger: SDK'et indsamler fejloplysninger, herunder ved initialiseringen af SDK'et, hvilket kan inkludere et bruger-id for personer, der er logget på Facebook.

SDK'et indsamler fejloplysninger, herunder ved initialiseringen af SDK'et, hvilket kan inkludere et bruger-id for personer, der er logget på Facebook. Kortsigtede data: SDK'et måler nogle brugeraktiviteter til formål, der vedrører håndtering af svindel og misbrug. Disse data opbevares kun i en meget periode for personer, der er ikke er logget på Facebook. Facebook indsamler muligvis også analysedata vedrørende din brug af SDK'et, oplysninger om navnet på den app, du bruger, den dato, du godkendte loginnet, og en eventuel webadresse, der har relation til dit login. Du kan få mere at vide om, hvordan Facebook bruger dine oplysninger, ved at læse Facebooks Datapolitik. Bemærk, at funktionen til login via Facebook er helt valgfri, og vi giver dig altid mulighed for at logge på med din MyPhilips-konto. Overførsel på tværs af landegrænser Dine persondata kan blive opbevaret og behandlet i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi samarbejder med tjenesteudbydere, og når du bruger Tjenesterne, accepterer du samtidig overførsel (såfremt det er relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland. I disse lande kan der være andre regler for databeskyttelse end i dit hjemland. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende instanser, lovgivende myndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine persondata. Hvis du er bosiddende i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), kan dine personoplysninger blive overført til vores tilknyttede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, såfremt Europa-Kommissionen har fastslået, at databeskyttelsen i disse lande er tilstrækkelig i henhold til EØS-standarderne (du kan finde den fuldstændige liste over disse lande her https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). I forbindelse med overdragelser fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen ikke anser for at yde tilstrækkelig beskyttelse, som f.eks. USA, har vi udarbejdet passende forholdsregler, som f.eks. vores Bindende virksomhedsregler for kunde-, leverandør- og forretningspartnerdata og/eller standardkontraktbestemmelser, som er indført af Europa-Kommissionen for at beskytte dine persondata. Du kan få en kopi af disse forholdsregler ved at benytte linket ovenfor eller kontakte os her. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger ? Vi gemmer dine persondata i det tidsrum, der er nødvendigt eller tilladt i henhold til det eller de konkrete formål, som oplysningerne er blevet indsamlet med henblik på. De kriterier, vi bruger til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor længe du bruger Appen eller Tjenesterne, (ii) hvorvidt vi forpligtet ved lov til at gemme oplysningerne i et bestemt tidsrum, eller (iii) hvorvidt det er tilrådeligt at gemme oplysningerne i henhold til vores juridiske position (f.eks. i tilfælde af forældelsesfrister, sagsanlæg eller lovbefalede undersøgelser). Læs mereLæs mindre