Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med udbydere af tredjepartstjenester, som hjælper os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, supportere og markedsføre vores Tjenester.

Vi kan dele dine persondata med følgende tjenesteudbydere:



Udbydere af it- og cloudtjenester

Disse tjenesteudbydere leverer nødvendig hardware, software, netværk, datalagring, transaktionstjenester og/eller relateret teknologi, som er nødvendigt for at køre Appen eller levere Tjenesterne.

Philips kræver, at vores tjenesteudbydere yder et passende niveau af beskyttelse af dine persondata, som svarer til det niveau, vi yder. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere behandler dine persondata i overensstemmelse med vores anvisninger og kun i forbindelse med de specifikke formål, som er nævnt ovenfor, så de kan få adgang til de data, der som minimum kræves for kunne levere en bestemt tjeneste og beskytte dine persondata.

Andre tredjeparter

Philips kan også samarbejde med tredjeparter, som behandler dine persondata til deres egne formål. Hvis Philips deler persondata med tredjeparter, som bruger dine persondata til deres egne formål, vil Philips sørge for at informere dig og/eller indhente dit samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivninger, inden vi deler dine persondata med dem. I så fald skal du læse deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, hvor de beskriver deres praksisser omkring håndtering af persondata, hvilken type persondata de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.



Philips sælger af og til en virksomhed eller en del af en virksomhed til en anden virksomhed. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overdragelse af dine persondata, der er direkte forbundet den pågældende virksomheds aktiviteter, til den købende virksomhed. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan frit overdrages af Philips til ethvert af vores affilierede selskaber i forbindelse med en fusionering, overtagelse, omstrukturering eller salg af aktiver eller gennem håndhævelse af lovgivningen eller på anden vis, og vi kan overdrage dine persondata til ethvert af vores affilierede selskaber, efterfølgende selskaber eller en ny ejer.

Overdragelse på tværs af grænser

Dine persondata kan opbevares og behandles i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi samarbejder med tjenesteudbydere, og ved at bruge Tjenesterne accepterer du overdragelse (hvis nogen) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, som er anderledes end reglerne i dit eget land. Under bestemte betingelser kan domstole, retshåndhævende instanser, lovgivende myndigheder eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine persondata.

Hvis du er bosiddende i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), kan dine persondata blive overdraget til vores affilierede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, som anerkendes af Europa-Kommissionen som ydende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den komplette liste over disse lande findes her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). I forbindelse med overdragelser fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen ikke anser for at yde tilstrækkelig beskyttelse, som f.eks. USA, har vi udarbejdet passende forholdsregler, som f.eks. vores Bindende virksomhedsregler for kunde-, leverandør- og forretningspartnerdata og/eller standardkontraktbestemmelser, som er indført af Europa-Kommissionen for at beskytte dine persondata. Du kan få en kopi af disse forholdsregler ved at benytte linket ovenfor eller kontakte privacy@philips.com.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt eller tilladt i forhold til det eller de formål, som dataene er indsamlet. De kriterier, vi anvender til at fastsætte vores opbevaringsperioder, omfatter følgende: (i) den periode, hvor du bruger Appen eller Tjenesterne, (ii) om vi er underlagt en juridisk forpligtelse til det, eller (iii) om opbevaring er tilrådeligt i henhold til vores juridiske position (f.eks. i forbindelse med gældende vedtægter om begrænsninger, sagsanlæg eller lovbestemte undersøgelser).