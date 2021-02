Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lovgivning.

Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere om at hjælpe os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores Tjenester. Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere:

IT- og Cloud-udbydere

Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre Appen eller levere Tjenesterne.

Philips kræver, at tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, har adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og beskytter dine personoplysninger.

Andre tredjeparter

Philips kan også arbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til deres egne formål. Læs deres meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, herunder hvilken type personoplysninger data de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

Hvis Philips deler personoplysninger med en tredjepart, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger.

Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

Tredjeparter. Google Assistant, i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Disse tredjeparter kan levere deres egne tjenester til dig. Vi deler muligvis dine personoplysninger med tredjeparter på din anmodning og/eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overførsler på tværs af landegrænser

Dine personoplysninger kan lagres og behandles i et land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og ved at benytte tjenesterne giver du dit samtykke til overførsel (hvis relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Hvis du befinder dig i EØS, overføres dine personoplysninger muligvis til vores associerede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, der af Europa-Kommissionen anerkendes for at yde et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den komplette liste over disse lande findes her [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Ved overførsler fra EØS-lande til lande, der ikke anses for hensigtsmæssige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført relevante foranstaltninger såsom vores bindende virksomhedsregler for oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og/eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at følge ovenstående link eller ved at kontakte os her.

Du forstår, at Google leverer sine egne stemmetjenester til dig, og ved at give dit samtykke instruerer du os til at dele dine personoplysninger med Google. Google kan behandle dine personoplysninger i lande uden for dit bopælsland, som muligvis ikke giver tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger. Læs Googles meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger [link] og vilkår for brug [link] for at få yderligere oplysninger.