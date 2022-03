Har du nogensinde været blændet af modkørende trafik? De fleste af os har oplevet dette ubehagelige øjeblik, hvor et klart lys skinner lige mod dig efterfulgt af et par sekunders tilvænning. I dette afsnit dækker vi et vigtigt emne om sikker belysning, og hvordan vi kan køre sikkert med en LED-pære til eftermontering. Ikke kun for os, men også for andre!