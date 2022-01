Philips GoPure-luftrensere til biler har et kraftfuldt, effektivt og hurtigtvirkende luftfiltreringssystem. 3-lags filtreringen er en kombination af et forfilter, der kan rengøres, et HESA- og et HEPA-filter, der gør den til den perfekte beskyttelse mod skadelige partikler, herunder forurening, giftige gasser, allergifremkaldende pollen og endda bakterier og luftbårne vira. SelectFilter Plus-teknologien, der er uafhængigt certificeret af Airmid Healthgroup, fjerner også op til 90 % af de luftbårne pollenallergener*.



Vores luftrensere til biler, der er udstyret med SelectFilter Plus, er blevet certificeret af Airmid Healthgroup.

*Testet og certificeret af den anerkendte biomedicinske forskningsorganisation Airmid Healthgroup .