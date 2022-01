Er der forskel på caffe latte og cappuccino? Lær om forskellene!



Hvad er forskellen på cappuccino og caffe latte? Er der overhovedet forskel, siden begge består af varm mælk og espresso? Og hvad er en macchiato helt præcist? Som du nok allerede har opdaget laves og serveres kaffe på mange forskellige måder, og derfor findes der mange spørgsmål omkring kaffe – også blandt kaffeelskerne! De fleste har deres egen foretrukne morgenkaffe, men derfor kan lysten til at eksperimentere lidt med ens valg af kaffe jo stadig godt opstå. Med alle disse forskellige slags kaffe, der findes, er der nok at vælge mellem, men det kan samtidigt også være forvirrende. Derfor har vi lavet denne guide, så det blandt andet er nemmere for dig at kende forskel på latte og cappuccino, da vi giver dig en oversigt over de tre mest populære kaffedrikke: cafe latte, cappuccino og macchiato.