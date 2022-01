Fejl under kaffebrygning: Derfor får du en sur eller bitter kaffe



Er du træt af, at du står tidligt op for at brygge kaffe, og det ender med, at din kaffe smager surt eller bittert? Ikke lige det, du har brug for på en mandag morgen! Heldigvis er der råd for det, for i denne artikel kommer vi ind på, hvordan både kaffebønner, beskidt brygningsudstyr og det forkerte forhold mellem vand og kaffe kan have betydning for, om du ender med en bitter eller sur kaffe. Med andre ord er du kommet til det rette sted, hvis du vil sikre dig, at du altid ender med god og velsmagende kaffe!