Har du nogensinde tænkt på, hvorfor du burde bruge en luftrenser? Skimmelsvamp og andre gener forårsaget af fugt vil hurtigt blive til fortid med en luftrenser, og det er om noget en god grund til at anskaffe sig en. Skimmelsvampesporer flyver nemlig rundt i luften i dit hjem, og en luftrenser er effektiv til at filtrere dem fra luften. Det gør det også langt sværere for skimmelsvampesporer at sætte sig fast når du bruger en luftrenser mod skimmelsvamp, og når luftfugtighedsniveauet og temperaturen falder, har sporene heller ikke nemt ved at sprede sig. Alt dette bidrager til at skabe et miljø, som skimmelsvamp har svært ved at trives i.



Hvorfor er luftrensere så effektive når det handler om at fjerne skimmelsvampesporer fra luften? Det er et godt spørgsmål! F.eks. renser en kvalitetsluftrenser som Philips Air Purifier Series 3000i luften hurtigt og effektivt ved at suge luftforurenende stoffer, vira, bakterier og allergener ind i sit filter, hvilket efterlader ren luft i hele rummet. Med dette effektive filtreringssystem kan du undgå skimmelsvamp i dit hjem.