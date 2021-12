Tips mod pelsallergi: Sådan afhjælper du kæledyrsallergisymptomer i hjemmet



Uanset om du har allergi over for hunde, katte eller bare generelt lider af kæledyrsallergi, vil du helt sikkert gerne gøre noget ved den konstante snøften og nysen – hurtigt! Heldigvis er der flere måder at bekæmpe f.eks. en allergi over for katteskæl på. I denne guide forklarer vi tre af metoderne, deriblandt hjemmemidler mod pelsallergi (eller kæledyrsallergi for at være mere specifik), som hjælper med at forhindre pels og skæl i at sprede sig, og hvordan du ligefrem kan forebygge kæledyrsallergi.