Now that we’ve covered the key facts about what juicers do, it’s time to get down to the nitty gritty. So, what kinds are available? Nu har vi fået styr på, hvad en juicepresser helt grundlæggende gør, så nu er det tid til at komme ind på de mere praktiske detaljer. Hvilke slags findes der så? Der er to hovedtyper, hvilke er:



For at hjælpe dig med at vælge den bedste juicepresser guider vi dig gennem det mest grundlæggende ved hver type juicepresser. Vi giver dig også en liste over fordele og ulemper ved hver type, blandt andet vedrørende hastighed, støj og rengøring af delene . Forhåbentligt vil dette hjælpe dig med at vælge den bedste saftpresser, som passer lige til dig og dine behov!