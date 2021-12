Hvis du er en af dem, der foretrækker te i stedet for kaffe – eller måske bare drikker begge dele – er der stor sandsynlighed for, at din elkedel bliver brugt en del og derfor sommetider trænger til en afkalkning. Elkedel eller kaffemaskine – uanset hvilken du mest bruger, har begge apparater brug for at blive afkalket med jævne mellemrum, da de fungerer som vandbeholdere, når de bruges. For at kunne lave den perfekte kop te , hver gang du bruger din elkedel, er det vigtigt, at du ved det vigtigste om rengøring og afkalkning af din elkedel. Det er derfor, vi har sammensat en guide, som også inkluderer tips til, hvilke husholdningsmidler du kan bruge til at afkalke din elkedel med.