Det kan være lidt af en udfordring at lave sund mad til kræsne børn – og ofte er de særligt kræsne, når det kommer til grøntsager! En velafbalanceret kost er vigtig for dine børn, men desværre er det meget normalt, at børn skubber tallerkenen med broccoli og salat fra sig. Men fortvivl ej – vi kommer dig nemlig til undsætning med vores lækre og sunde opskrifter til børn. Se vores tips til, hvordan du kan tilberede grøntsager på en måde, som gør dem spændende og lækre for børnene at spise – f.eks. har vi opskrifter på børnevenlige supper, så de næsten ikke opdager, at de spiser grøntsager.



Top tip: Hvis du gerne vil have et større overblik og planlægge den kommende ugens indkøb, kan du lave en sund madplan. Børn synes ofte, det er spændende at blive inddraget i madlavningen, og på den måde kan I sammen tilberede grøntsagerne og resten af ingredienserne på en måde, som de godt kan lide.