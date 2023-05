Kontroller, hvor din robot gør rent





Under den første tur vil din robot oprette et præcist kort over din grundplan. Nu kan du fortælle din robot, hvilke rum du vil rengøre, og i hvilken rækkefølge. Du kan gemme op til fem kort. Hvis der er områder eller ting, du gerne vil undgå - som værdifulde genstande eller et tæppe i et rum, du gerne vil moppe - kan du fortælle, hvor den ikke skal køre hen eller moppe.