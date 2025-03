Vandfontæne

Giv din kat en kilde til rindende vand. Philips Vandfontæne 3000 Series er designet med en knurhårvenlig skål, der giver maksimal komfort for din kat og holder den hydreret og glad. Fontænen har et filtreringssystem i flere lag og dele, der er nemme at rengøre, for at opretholde det hygiejneniveau, som din bedste ven fortjener. Den indbyggede intelligente sensor sparer strøm ved at aktivere vandstrømmen, når din kat er i nærheden.