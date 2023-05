30 år med AVENT-knowhow

Hvis der er en ting, som babyer har lært os gennem årene, så er det, at de små ting betyder noget – f.eks. fornemmelsen og blødheden af sutten på deres flaske, som føles mere som mor, eller den beroligende form på deres sut.

Som nybagte forældre i 1984 fandt Edward og Celia Atkin det vanskeligt at made deres baby med en flaske. Sutterne var for lange, hårde og tynde, og de smalle flasker var svære at fylde og nemme at vælte. Edward brugte sine mange års konstruktions- og produktionserfaring til helt at genopfinde både sutten og flasken – AVENT-flasken, som millioner af forældre over hele verden kender og sætter deres lid til, blev født!

Edwards første skridt var at designe en flaske, der ikke kun havde en bredere hals, så den var nemmere at fylde, men som også var nemmere at holde om og bruge. Men det egentlige gennembrud kom med suttens udformning. De år, han havde arbejdet i sin fars gummivirksomhed, stod i forgrunden, og Edward kunne producere verdens første sut fremstillet af helt lugtfri og smagløs silikone, så den var nemmere og mere behagelig for babyer at få maden igennem. Den AVENT-flaske og -sut, som Edward skabte, har sat standarden for madning af nyfødte babyer siden lanceringen i 1984, da designet lå så tæt som muligt op ad naturen, og dens enestående udluftningssystem er stadig klinisk dokumenteret til at mindske kolik hos nyfødte i dag.

Opmærksomheden på de mindste detaljer er det, der fortsat gør Philips AVENT anderledes. Ved løbende at lytte til mødre og sundhedsplejersker har vi udviklet produkter, der er inspireret af naturen, og som virkelig har gjort en forskel for din babys velbefindende – og givet dig ro i sindet - siden 1984.