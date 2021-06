Sådan forbereder du dig til at amme

For det første er der det fantastiske ved blot at lære dit barn at kende. Amning giver jer mulighed for at tilbringe en hyggelig stund sammen hud-til-hud, så I begge får en følelse af nærhed og velvære.

Din baby drager samtidig fordel af de mange sunde egenskaber i modermælk. Modermælk fremmer barnets kognitive udvikling, udvikler immunsystemet, reducerer øreinfektioner og fører til færre mavesmerter og diarré.

Der er også mange fordele for dig. F.eks. medvirker amning til at skrumpe din livmoder efter fødslen, medfører lavere risiko for livmoder- og brystkræft og større vægttab, hvis du ammer i mindst seks måneder.

Når du overvejer amning, bør du have disse fordele i tankerne. Der kan være tidspunkter, hvor tingene ikke går så nemt, og det kan være nyttigt at se det hele i et større perspektiv som en hjælp til at holde dig på sporet.