Svar på 10 spørgsmål om amning

9. Jeg vender snart tilbage til arbejdet. Kan jeg stadig amme?

Ja, du kan stadig amme på arbejdet! Absolut. Du kan fortsætte med at give din baby alle fordelene ved modermælk, når du ikke er tilstede, ved at udmalke på forhånd. Du skal malke ud mindst lige så mange gange, som du normalt ammer for at opretholde mælketilstrømningen. Prøv også at udmalke mindst et par uger, før du vender tilbage til arbejdet. På den måde kan du opbygge et lager af udmalket mælk. Når det gælder om at vælge en pumpe, vil du opleve, at en elektrisk dobbeltbrystpumpe giver dig størst mulig effektivitet, hvorimod en manuel pumpe er den mest bærbare løsning til mødre på farten. Når du har malket ud, skal du sørge for at nedkøle eller fryse mælken direkte i opbevaringsbeholdere.

