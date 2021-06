Uanset om du malker ud derhjemme for at give babyen mad om aftenen, eller malker ud på arbejdet, er der nogle vigtige ting at huske på for at få tingene til at lykkes.



1. Planlæg på forhånd

Hvis du ved, at du vil være væk fra barnet, skal du begynde at indarbejde en brystpumpe i din daglige rutine et par uger før. Du startet mælkeproduktionen til barnet og vænner dig til at bruge en brystpumpe.

2. Find et behageligt sted

Jo mere komfortabelt du befinder dig, jo lettere er det at øge mælketilstrømningen. Før du sætter dig for at udmalke, skal du sørge for at finde et roligt og privat rum og ikke være bange for at tilføje et personligt præg med ting som f.eks. belysning og musik. Det er også en god idé at finde en plads med masser af støtte, så du kan sidde oprejst. Det er nemmere at få mælken til at løbe på denne måde.

3. Pump lige så mange gange, som du ville amme

For at opretholde mælketilstrømningen skal du sørge for at pumpe mælk mindst lige så mange gange, som du normalt ville amme. Hvis du således normalt ville amme tre gange, mens du er væk, skal du sørge for at pumpe mælk mindst lige så mange gange som dette.