Når terminen nærmer sig, vil du sikkert gerne være tættere på dit hjem. Lange bilture bør undgås, og er sandsynligvis ikke særlig tillokkende alligevel! Det er bedst at finde en balance mellem at bo tæt på hjemmet og undgå at kede dig. Du kan få venner på besøg eller finde på noget at lave i dit nabolag.

Sørg for, at du altid har din telefon med dig og er fuldt opladet, så du kan ringe til nogen, så snart din første veer kommer. Sørg for, at du har god telefondækning, hvis du kan. Ingen ønsker at være ude på en vandretur på landet blot for at opleve at veerne begynder uden mobildækning.