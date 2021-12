Næring til dig og din baby under graviditeten

Under graviditeten har du behov for mere protein og kalcium i din kost for at styrke din babys væv og knogler, og folinsyre kan hjælpe med at beskytte din baby mod fødselsdefekter. Jern er også vigtigt, da det kan hjælpe cellerne med at transportere ilt til din baby. Så med alt dette i tankerne er her nogle typer fødevarer, der kan være en del af din kost, når du er gravid.

Fuldkornsprodukter

Hvis du spiser fuldkornsbrød og -morgenmadsprodukter, kan du tilføre folinsyre og -jern til kroppen, og de har flere fibre sammenlignet med hvidt brød og ris. Fuldkornsprodukter som brune ris, fuldkornspasta, havregryn og fuldkornsbrød er alle gode.