Spørgsmålet om det er sikkert at få lavet permanent og farve håret under graviditeten. Svarene afhænger af, hvem man spørger. Nogle siger, at hårfarve er sikkert at bruge, så længe den ikke rører hovedbunden, mens andre mener, at enhver form for hårfarve eller hårbehandling ikke er sikker.& nbsp;Så hvad skal du gøre? Skal du skære ned på din skønhedspleje, eller er det OK at farve håret eller få lavet permanent?