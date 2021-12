Følelsen af de første spark

Din baby skifter mellem masser af aktivitet og hvile. Deres tidsplaner følger ofte ikke dine egne, og de beslutter sig måske for at vågne op og være aktive, netop som du lægger dig til at sove.

Når din baby bevæger sig for første gang, kan det få din graviditet til at føles mere virkelig. Det er en fantastisk chance for at knytte bånd til din baby, når den reagerer på din stemme og berøring.

Det er også nu, hvor din partner, venner og familie kan knytte sig til din baby, og føle sparkene.