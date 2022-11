Hvordan viser vi anmeldelser og sikrer autentisk indhold? Alle anmeldelser, der indsendes via vores Philips-e-mails, Philips' websted og vores produkttesterprogram, kommer gennem en gennemgangsproces. Gennemgangsprocessen styres af tredjeparten Bazaarvoice. Bazaarvoice gennemgår anmeldelser, når forbrugere indsender dem for at sikre, at de opfylder autencitetskravene, indeholder indhold om varemærket og ikke overtræder nogen regler (f.eks. indeholder stødende ord eller SPAM). Uanset om en anmeldelse er positiv, neutral eller negativ, offentliggør vi den altid, hvis den overholder Bazaarvoices retningslinjer for gennemgang og autencitet. Bazaarvoice Authenticity Policy har tre hovedkriterier, der skal opfyldes for at få autentisk indhold, der vises på Bazaarvoice-klienters websteder: Ingen svindel og spam: Der gøres en rimelig indsats for at forhindre indsendelse af falsk indhold fra en hvilken som helst indsendelseskilde. Dette kan omfatte forstyrrende adfærd eller "trolling", kommercielle meddelelser, automatiserede bidrag (f.eks. bots og scripts), illegitimt eller nedværdigende indhold fra en kundes konkurrent og selvpromovering.​

