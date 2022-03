2.1. Du skal være fyldt 18 år, kunne træffes på et telefonnummer og have en gyldig e-mail-adresse for at kunne bestille.

2.2. Du kan bestille ved at:

2.2.1. udfylde formularen på webstedet, når du har logget på eller oprettet din personlige konto, og klikke på den pågældende knap til indsendelse, eller

2.2.2. ringe til Philips DA på 80 70 11 95 mellem 09:00 og 17:30 mandag til fredag.Philips DA accepterer ikke bestillinger, der er afgivet på anden måde end ovenstående.

2.3. Når du afgiver en bestilling, udsteder Philips DA et internetbestillingsnummer. Philips DA udsteder dette nummer via webstedet, medmindre du har afgivet din bestilling telefonisk. I så fald udsteder Philips DA dit internetbestillingsnummer, når du ringer til os. Bemærk, at dette internetbestillingsnummer alene tjener til referenceformål og ikke udgør vores accept af din bestilling.

2.4. Når du afgiver en bestilling, tilbyder du os at købe de produkter, du har valgt, iht. til disse vilkår og betingelser. Philips DA kan selv vælge at acceptere eller afvise dit tilbud eller kan evt. reducere antallet af de produkter, vi tilbyder at levere til dig. Bestillinger, der indsendes af dig, er dog bindende for dit vedkommende og kan ikke annulleres efter indsendelse.

2.5. Hvis Philips DA accepterer din bestilling, sender Philips DA dig en bestillingsbekræftelse via e-mail. Bestillingsbekræftelsen træder i kraft den dato, hvor den er blevet sendt til dig. Hvis Philips DA afviser din bestilling, vil Philips DA forsøge at kontakte dig via e-mail, post eller telefonisk.

2.6. Bemærk, at visningen af farver, billeder og produkter på din computerskærm kan afvige fra det faktiske udseende af de produkter, der tilbydes på webstedet.

Zurück zum Anfang