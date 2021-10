7.1. Du kan returnere produktet til Philips eller annullere tjenesteydelserne og få refunderet prisen på det returnerede produkt (ekskl. omkostninger for gaveindpakning m.v.) eller på tjenesteydelsen, under forudsætning af, at du kontakter Philips inden for enogtyve (21) kalenderdage fra leveringen af produktet. Returnering er gratis med UPS- eller TNT-afhentningsservice.

Bemærk, at du ikke kan returnere et produkt og gøre krav på refundering, hvis det pågældende produkt er:

a) software, som Philips har leveret til dig forseglet og ubrugt, og som du har brudt forseglingen på, eller som du med held har downloadet fra webstedet, eller

b) et personligt tilpasset og/eller fremstillet produkt, der er produceret i overensstemmelser med dine specifikationer. Du kan ikke få refunderet en tjenesteydelse, hvis du har ibrugtaget en tjenesteydelse.

7.1.1. Hvis et produkt er blevet leveret behæftet med fejl, i ukomplet tilstand eller defekt, og du mener at være berettiget til en ombytning eller reparation i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor, bedes du ringe til Philips på 80 70 11 95 mellem 8:00 og 16:00 mandag til fredag. Såfremt du er berettiget til en ombytning eller reparation i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor, vil transportomkostningerne som nævnt i afsnit 7.1 ikke være gældende.

7.1.2. Hvis du har modtaget det eller de bestilte produkter og blot fortrudt købet, kan du returnere produktet eller produkterne eller aftalen om tjenesteydelsen til Philips for at få udstedt en refundering mod betaling af fragtomkostningerne og under forudsætning af, at:

Du oplyser Philips om din beslutning om at annullere kontrakten inden for enogtyve (21) kalenderdage efter levering af produktet eller fra den dag, du købte tjenesteydelserne, og

Produktet eller produkterne returneres i deres oprindelige tilstand med sikkerhedsforseglingerne på produktet eller produkterne intakt, og

Produktet eller produkterne returneres i henhold til afsnit 7.2 nedenfor.

Bemærk, at mens produktet eller produkterne er i din besiddelse, er du forpligtet til at sikre, at produktet eller produkterne opbevares på sikker vis

7.2. Sådan anmoder du om en refundering:

(i) Ring til Philips på 80 70 11 95 mellem 9:00 og 17:30 mandag til fredag for at træffe aftale om refundering. Du modtager derefter et RMA-nummer (Return Material Authorisation).

(ii) Philips arrangerer derefter, at produktet eller produkterne bliver hentet af den angivne speditør. Afhængigt af speditøren vil du enten blive bedt om at kontakte speditøren eller i tilfælde af større varer vil du blive kontaktet angående afhentningstid.

(iii) inden du returnerer eventuelle produkter, skal du kontrollere, at du har:

Modtaget et RMA-nummer fra Philips (udstedes på forespørgsel),

Vedlagt alt tilbehør, garantibeviser i æsken og øvrige medfølgende materialer, medmindre andet aftales,

Benyttet al original emballage,

Tydeligt har noteret returneringsadresserne og RMA-nummeret,

Omhyggeligt har forseglet emballagen..

Følg disse trin for at sikre, at produktet eller produkterne ankommer på den korrekte destination og i god stand i rette tid. Bemærk, at hvis ikke denne procedure følges, kan det resultere i, at den eller de returnerede produkter afvises ved modtagelse, og du kan miste din rettighed til en refundering.

(v) Bemærk, at Philips forbeholder sig ret til at afvise eventuelle produkter, der ikke er returneret i henhold til de muligheder, der er angivet ovenfor og især inden for afsnit 7.1.2. og 7.2.

