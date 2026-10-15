Sådan stopper barnet med at bruge Philips Avent-sutter

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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
I takt med at din baby bliver større, har han eller hun måske kun brug for sin sut engang imellem. Find ud af, hvornår og hvordan dit barn holder op med at bruge Philips Avent-sutten.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF099/99, SCF087/15, SCF087/16. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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