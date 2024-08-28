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Philips-support

Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?

Vi anbefaler, at du bruger den oplader, der fulgte med din Philips Sonicare-tandbørste. Nogle modeller af opladere er også udskiftelige. Se de forskellige typer opladere, der passer til din Sonicare-tandbørste nedenfor.

Bemærk: Hvis du befinder dig i Kina og har købt din tandbørste før 1. september 2024, skal du ringe til 4008 800 008 for at få support.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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