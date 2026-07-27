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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX8515/13 , HX9815/98 , HX9815/92 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
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Hvilke enheder er kompatible med Sonicare-appen/Sonicare for Kids-appen?
Hvordan konfigurerer jeg næste generation af DiamondClean 8000 – 9900 for første gang og vælger sprog?
Hvordan bruger jeg knapperne og displayet på næste generation af DiamondClean 8000-9900?