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Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?

Et lille mellemrum mellem børstehovedet og tandbørstens håndtag er normalt og nødvendigt. Børstehovedet skal kunne bevæge sig for at skabe den rette mængde vibrationer. 

Mellemrum på Sonicare-børstehovedet

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX8515/13 , HX9815/98 , HX9815/92 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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