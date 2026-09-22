Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?

Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry-støvsugeren i 7000-serien klarer det lige så godt med varmt, lunkent eller koldt vand. Du kan bruge varmt vand op til 50°C og ikke-skummende flydende gulvrengøringsmiddel.



Hvis du kun bruger destilleret vand, fungerer apparatet måske ikke korrekt. Hvis du foretrækker at bruge destilleret vand, skal du tilsætte lidt vand fra hanen eller et transparent (ikke-skummende) flydende gulvrengøringsmiddel. Din støvsuger er designet til at fungere perfekt med vand fra hanen.



Tip og tricks:

Hæld varmt vand i tanken til rent vand. Du hælde varmt vand op til 50 °C eller koldt vand i vandtanken (se billede A).

Hæld flydende gulvrengøringsmiddel i tanken til rent vand: Hæld 15 ml Philips-gulvrengøringsmiddel i tanken til rent vand (se billede B). Fyld tanken til rent vand op med vand fra vandhanen op til MAX-markeringen.



Det anbefales at bruge det originale Philips-gulvrengøringsmiddel ( XV1792/01 ) med lavtskummende væske, der kan opløses i vand. Når der anvendes et andet ikke-skummende flydende gulvrengøringsmiddel, tilsættes maks. 15 ml i tanken til rent vand (se billede nedenfor).

) med lavtskummende væske, der kan opløses i vand. Når der anvendes et andet ikke-skummende flydende gulvrengøringsmiddel, tilsættes maks. 15 ml i tanken til rent vand (se billede nedenfor). Philips har kun testet dette apparat med XV1792 Philips-gulvrengøringsmiddel. Andre rengøringsmidler kan føre til overdreven skumdannelse, hvilket reducerer ydeevnen og kan medføre, at apparatet ikke fungerer korrekt.

Se vores video nedenfor for at få trinvis vejledning i, hvordan du fylder vandtanken.