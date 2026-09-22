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Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?

Se billedet nedenfor og læs oplysningerne i artiklen, hvis du vil finde ud af, om du kan bruge varmt/destilleret vand eller gulvrengøringsmiddel til din Philips AquaTrio-støvsugermodel.

aquatrio-modeller

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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