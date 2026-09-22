Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?

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Se billedet nedenfor og læs oplysningerne i artiklen, hvis du vil finde ud af, om du kan bruge varmt/destilleret vand eller gulvrengøringsmiddel til din Philips AquaTrio-støvsugermodel.
Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry-støvsugeren i 7000-serien klarer det lige så godt med varmt, lunkent eller koldt vand. Du kan bruge varmt vand op til 50°C og ikke-skummende flydende gulvrengøringsmiddel.
Hvis du kun bruger destilleret vand, fungerer apparatet måske ikke korrekt. Hvis du foretrækker at bruge destilleret vand, skal du tilsætte lidt vand fra hanen eller et transparent (ikke-skummende) flydende gulvrengøringsmiddel. Din støvsuger er designet til at fungere perfekt med vand fra hanen.
Tip og tricks:
Du kan bruge et ikke-skummende flydende gulvrengøringsmiddel og varmt vand op til 50 °C til dit Philips AquaTrio-vådapparat i 9000-serien. AquaTrios ydeevne vil være lige så god med varmt, lunkent eller koldt vand.
Vådpinden fungerer ikke korrekt, hvis der udelukkende anvendes destilleret vand. Hvis du foretrækker at bruge destilleret vand, skal du altid tilsætte lidt vand fra hanen eller et transparent (ikke-skummende) flydende gulvrengøringsmiddel. Philips AquaTrio Cordless er designet til at fungere perfekt sammen med vand fra vandhanen.
Læs videre for at få flere tips og tricks.
Påfyldning af flydende gulvrengøringsmiddel i tanken til rent vand
Tilsæt først 10 ml Philips-gulvrengøringsmiddel i tanken til rent vand. Fyld tanken til rent vand med vand fra hanen op til MAX-markeringen. Det anbefales at bruge originalt Philips-gulvrengøringsmiddel (XV1792/01) med lavtskummende væske, der kan opløses i vand. Når der anvendes et andet ikke-skummende flydende gulvrengøringsmiddel, tilsættes maks. 10 ml i tanken til rent vand (se billede A)
Bemærk: Philips har kun testet dette apparat med XV1792 Philips-gulvrengøringsmiddel. Andre rengøringsmidler kan føre til overdreven skumdannelse, hvilket reducerer ydeevnen og kan medføre, at apparatet ikke fungerer korrekt.
Påfyldning af varmt vand i tanken til rent vand
Du kan hælde varmt vand op til 50 °C eller koldt vand i vandtanken (se billede b)
Du kan bruge et flydende gulvrengøringsmiddel og/eller varmt vand til din Philips AquaTrio Pro-støvsuger. Apparatet fungerer ikke korrekt udelukkende med destilleret vand. Hvis du foretrækker at bruge destilleret vand, skal du altid tilsætte lidt vand fra hanen eller et transparent flydende gulvrengøringsmiddel. Philips AquaTrio Pro er designet til at fungere perfekt sammen med vand fra hanen. Læs videre for at få tips og tricks.
Påfyldning af flydende gulvrengøringsmiddel i tanken til rent vand
Hvis du vil bruge et flydende gulvrengøringsmiddel, skal du først fylde tanken til rent vand med vand. Tilsæt derefter 10 ml Philips-gulvrengøringsmiddel, der er angivet på flasken. Det anbefales at bruge originalt Philips-gulvrengøringsmiddel (XV1792/01) med lavtskummende væske, der kan opløses i vand. Når du bruger et andet egnet flydende gulvrengøringsmiddel, skal du tilsætte maks. 5 ml i tanken til rent vand.
Bemærk: For at undgå at beskadige apparatet må du aldrig komme voks, olieeddikesyre (eddike), afkalkningsmiddel eller gulvvedligeholdelsesprodukter, der ikke kan opløses i tanken til rent vand, eller som ikke er egnet til dit hårde gulv. Brug et lavtskummende eller ikke-skummende gulvrengøringsmiddel, der passer til dit hårde gulv.
Påfyldning af varmt vand i tanken til rent vand
Du kan komme varmt vand op til 50 °C eller koldt vand i vandtanken (se billede).
Du kan bruge et flydende gulvrengøringsmiddel og/eller varmt vand til din Philips AquaTrio-støvsuger. Da vandet inde i apparatet ikke er opvarmet, opstår der ikke kalkaflejringer. Det er derfor ikke nødvendigt at anvende destilleret vand. Hvis du vil bruge denne type vand: Læs videre for at få tips og tricks.
Påfyldning af flydende gulvrengøringsmiddel i tanken til rent vand
Hvis du vil bruge et flydende gulvrengøringsmiddel, skal du først fylde tanken til rent vand med vand. Tilsæt derefter 10 ml Philips-gulvrengøringsmiddel, der er angivet på flasken. Det anbefales at bruge originalt Philips-gulvrengøringsmiddel (XV1792/01) med lavtskummende væske, der kan opløses i vand. Når du bruger et andet egnet flydende gulvrengøringsmiddel, skal du tilsætte maks. 5 ml i tanken til rent vand (se billede).
Bemærk: For at undgå at beskadige apparatet må du aldrig komme voks, olieeddikesyre (eddike), afkalkningsmiddel eller gulvvedligeholdelsesprodukter, der ikke kan opløses i tanken til rent vand, eller som ikke er egnet til dit hårde gulv. Brug et lavtskummende eller ikke-skummende gulvrengøringsmiddel, der passer til dit hårde gulv.
Påfyldning af varmt vand i tanken til rent vand
Du kan komme lunkent vand op til 35 °C eller koldt vand i vandtanken.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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