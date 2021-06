Følg vores tips nedenfor for at få det bedste resultat af din Philips-trimmer og undgå ubehag og irritation.Download Philips Grooming-appen, der er tilgængelig på Google Play og App Store for at få flere tips og tricks til, hvordan du undgår irriteret hud.

Er det sikkert at bruge skærfolie til at trimme min krop?

Hvis du vil vide, hvor sikkert det er at bruge skærfolie på kroppen, kan du læse oplysningerne nedenfor.



Alle Philips-produkter med skærfolie er hudvenlige. Philips er ikke dermatologiske eksperter og kan ikke give individuelle råd om hud, hår eller negle.



Før du bruger et Philips-produkt med skærfolie, er det en god ide at kontrollere trimmerenheden visuelt for at sikre, at skærfolien stadig er intakt. Udskift straks folien, hvis den er beskadiget, via vores webbutik eller din lokale kundeservice.



Du kan bruge skærfolien til at trimme og barbere din kropsbehåring fra halsen og nedefter, f.eks. armhuler, arme, ben og kønsbehåring. Vi anbefaler, at du ikke bruger den i ansigtet eller på hovedet, da du ikke får de ønskede resultater, og det kan også beskadige huden.



Nogle produkter leveres med ekstra tilbehør til brug på følsomme områder, f.eks. omkring kønsdelene. Du kan finde flere oplysninger om brug af dette tilbehør i brugervejledningen eller ved at kontakte os.



Hvis du stadig ikke er sikker på, hvordan du bruger Philips-enheder med skærfolie, skal du kontakte din læge eller andet sundhedspersonale, som kan undersøge, om din hud er egnet til denne type trimmer.