Sådan kontroller du, om en Philips Avent-sut er sikker

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Kontrollér din Philips Avent-sut før hver brug. Brug denne instruktionsvideo til at udføre en sikkerhedskontrol af din Philips Avent-sut. De samme instruktioner gælder for Philips Avent Soothie.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF094/02 , SCF092/06 , SCF087/22 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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