Sådan kontroller du, om en Philips Avent-sut er sikker

Vi anbefaler at udskifte sutten efter 4 ugers brug af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Sutten bør udskiftes tidligere, hvis den er beskadiget. Udskift Philips Avent-sutten, hvis den på nogen måde er beskadiget. Instruktioner til kontrol:

Rengør sutten før hver brug Træk alle dele af sutten i alle retninger for at kontrollere, om der er tegn på skader Kontrollér, at sutten ikke er revnet

En misfarvet sut er sikker at bruge og skader ikke din baby, forudsat at sutten ikke er beskadiget.