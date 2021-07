Hvilken slags mad kan jeg lave i min Philips Airfryer?

I din Philips Airfryer kan du tilberede en række velsmagende fødevarer, f.eks. pommes frites, kartofler, snacks, kød og fjerkræ. Se oplysningerne nedenfor for at få mere at vide:

Kød og fiskeretter: Kylling, oksekød, fisk og de fleste andre retter, der normalt steges, grilles eller ristes, smager lækkert, når det tilberedes i din Philips Airfryer. Paneret mad kan tilberedes i din Philips Airfryer med lidt olie til den selvlavede panering.

Grøntsager: Alle grøntsager, der kan grilles (som f.eks. squash, majskolber eller peberfrugter), kan tilberedes i din Philips Airfryer.

Frossen mad: Frosne snacks kan tilberedes i din Philips Airfryer, som de er. Det er ikke nødvendigt at optø frosne ingredienser, før de tilberedes i apparatet. Frosne ingredienser kræver lidt længere tilberedningstid, men det vil ikke påvirke slutresultatet. Temperaturvælgeren gør det muligt at vælge den bedste indstilling for hver ingrediens.

Bagværk: Du kan tilberede kager, tærter, muffins samt brød og meget andet bagværk i din Philips Airfryer.