Hvilken slags mad kan jeg lave i min Philips Airfryer?

Med din Philips Airfryer kan du stege, riste, grille, bage og meget mere. For at gøre det nemmere kan du tilberede frossen mad og genopvarme den mad, du allerede har lavet. Se oplysningerne nedenfor for at få mere at vide:



Kød- og fiskeretter: Kylling, oksekød, fisk og de fleste andre retter, der normalt steges, grilles eller ristes, smager lækkert, når det tilberedes i din Philips Airfryer. Paneret mad kan tilberedes i din Philips Airfryer med lidt olie til den selvlavede panering.



Grøntsager: Alle grøntsager, der kan grilles (som f.eks. squash, majskolber eller peberfrugter), kan tilberedes i din Philips Airfryer.



Frossen mad: Frosne snacks kan tilberedes i din Philips Airfryer, som de er. Det er ikke nødvendigt at optø frosne ingredienser, før de tilberedes i apparatet. Frosne ingredienser kræver lidt længere tilberedningstid, men det vil ikke påvirke resultatet. Temperaturvælgeren gør det muligt at vælge den bedste indstilling for hver ingrediens.



Bagværk: Du kan tilberede kager, tærter, muffins samt brød eller hjemmelavet pizza i din Philips Airfryer.



Bemærk:

Gryderetter, som f.eks. lasagne, kan tilberedes, når du bruger en bageform, der passer til Airfryer-kurven.

Rester, som f.eks. pizza-slices eller boller fra dagen før, kan opvarmes og bliver sprøde igen.