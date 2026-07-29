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Philips-support

Hvilken slags mad kan jeg lave i min Philips Airfryer?

Din Philips Airfryer er et alsidigt madlavningsapparat, der giver dig mulighed for at tilberede et stort udvalg af ingredienser og velsmagende retter. Du kan læse vores artikel nedenfor for at se, hvilke typer mad du kan tilberede med din Philips Airfyer.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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