Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?

Serienummeret på din Airfryer indeholder oplysninger om dens produktionsdato, og det er vigtigt, hvis du har brug for at kontakte os for at få yderligere hjælp.



Serienummeret vises på to forskellige måder:



1. Det kan vises som fire tal. Produktionsår og -uge (ååuu) er trykt eller præget på plademærkaten, f.eks. 2041 på billede A.



2. Hvis der er en stregkodemærkat i bunden af airfryeren, er den kode, der er trykt under stregkoden, serienummeret. Det er en kombination af tal og tegn, f.eks. 7C1A221213420052 på billede B: