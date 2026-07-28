Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Du kan finde model- og serienummeret på mærkaterne under basen på din Philips Airfryer. Du kan finde flere oplysninger og eksempler i artiklen nedenfor. Bemærk: Sørg for, at kurven og/eller beholderen ikke falder ud, når du vender apparatet på hovedet.
Modelnummeret (eller typenummeret) er placeret i øverste venstre hjørne af typeskiltet og begynder med HD9xxx (eller RI9xxx for produkter i Brasilien). Hvis du vil finde oplysninger, der er specifikke for din Airfryer, skal du bruge modelnummeret på www.philips.com, HomeID-appen eller kontakte os på www.philips.com/contact for at få yderligere hjælp.
Serienummeret på din Airfryer indeholder oplysninger om dens produktionsdato, og det er vigtigt, hvis du har brug for at kontakte os for at få yderligere hjælp.
Serienummeret vises på to forskellige måder:
1. Det kan vises som fire tal. Produktionsår og -uge (ååuu) er trykt eller præget på plademærkaten, f.eks. 2041 på billede A.
2. Hvis der er en stregkodemærkat i bunden af airfryeren, er den kode, der er trykt under stregkoden, serienummeret. Det er en kombination af tal og tegn, f.eks. 7C1A221213420052 på billede B:
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›