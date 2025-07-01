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Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?

Selvom din Philips Airfryer ikke kræver olie til at tilberede og stege maden, kan tilsætning af olie direkte til friske ingredienser, når du tilbereder dem, f.eks. friske, skrællede kartofler eller kylling, skabe et sprødt lag og generelt forbedre rettens smag.
Bemærk: Hæld aldrig olie i gryden på din Airfryer.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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