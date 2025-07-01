Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?

Du kan bruge alle former for grill-, bage-, stege- eller fritureolie i din Philips Airfryer. Derudover kan du også bruge animalsk fedt.



Bemærk:

Tilsæt kun olie til ingredienserne og ikke direkte i gryden på din Airfryer.

Forstegt mad som f.eks. frosne pommes frites, kyllingenuggets, forårsruller osv. behøver ikke ekstra olie.

Brug ikke koldpresset olie, da det kan brænde ved høje temperaturer.

Skræl kartoflerne, og skær dem i den ønskede form. Lad kartoflerne trække i en skål med vand i mindst 30 minutter, tag dem op, og tør dem med køkkenrulle. Kom en halv spiseskefuld olie i en skål. Kom kartoflerne i skålen, og bland dem, indtil kartoflerne er dækket med olie. Brug et køkkenredskab eller dine hænder til at lægge kartoflerne i kurven i din Airfryer.

Tør ydersiden af maden med køkkenrulle, hvis det er nødvendigt. Pensl let olie på ydersiden af maden, eller brug oliespray. Påfør kun ét lag. Overskydende olie drypper ned i gryden på din Airfryer under luftfriturestegningen.

Bland enten lidt olie i dine brødkrummer, før du panerer maden, eller spray/pensl noget olie på laget af brødkrummer bagefter.: Du kan også marinere kød eller fjerkræ i stedet for at pensle med olie på ydersiden.Hjalp løsningerne ovenfor med at løse problemet? Hvis ikke, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.