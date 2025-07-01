Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?

Du kan bruge alle former for grill-, bage-, stege- eller fritureolie i din Philips Airfryer. Derudover kan du også bruge animalsk fedt.
Bemærk:
Tilsætning af olie til hjemmelavede kartoffelretter (f.eks. pommes frites):
- Tilsæt kun olie til ingredienserne og ikke direkte i gryden på din Airfryer.
- Forstegt mad som f.eks. frosne pommes frites, kyllingenuggets, forårsruller osv. behøver ikke ekstra olie.
- Brug ikke koldpresset olie, da det kan brænde ved høje temperaturer.
Tilsætning af olie til større ingredienser (f.eks. kyllingelår eller kød):
- Skræl kartoflerne, og skær dem i den ønskede form.
- Lad kartoflerne trække i en skål med vand i mindst 30 minutter, tag dem op, og tør dem med køkkenrulle.
- Kom en halv spiseskefuld olie i en skål. Kom kartoflerne i skålen, og bland dem, indtil kartoflerne er dækket med olie.
- Brug et køkkenredskab eller dine hænder til at lægge kartoflerne i kurven i din Airfryer.
Sådan tilsætter du olie til hjemmelavede panerede retter:
- Tør ydersiden af maden med køkkenrulle, hvis det er nødvendigt.
- Pensl let olie på ydersiden af maden, eller brug oliespray. Påfør kun ét lag. Overskydende olie drypper ned i gryden på din Airfryer under luftfriturestegningen.
Bland enten lidt olie i dine brødkrummer, før du panerer maden, eller spray/pensl noget olie på laget af brødkrummer bagefter.Tip
: Du kan også marinere kød eller fjerkræ i stedet for at pensle med olie på ydersiden.
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