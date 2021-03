Når der er luft inde i maskinen, laver den en høj lyd, og der trækkes ikke vand fra vandtanken ind i maskinen. Følg nedenstående trin for at finde ud af, hvordan du løser dette problem:

Sluk for maskinen Tøm vandtanken, og fjern AquaClean-filteret (eller et andet vandfilter) Fyld vandtanken med vand, og sæt den tilbage på plads Sæt maskinen tilbage på ON. Når maskinen er varmet op, skal du vælge varmt vand og lade 2-3 kopper varmt vand løbe ud

Hvis du benytter et AquaClean-vandfilter, skal du følge disse ekstra trin for at sikre, at filteret er forberedt og korrekt installeret til brug:

Ryst AquaClean-vandfilteret i 5 sekunder Hold filteret med bunden i vejret ned i en beholder/skål, indtil der ikke kommer flere luftbobler ud Sæt filteret tilbage i vandtanken, og fyld vandtanken med vand Genstart maskinen ved at slukke og tænde for den igen Vælg varmt vand, og lad 2-3 kopper varmt vand løbe ud

Bemærk: Hvis du har brugt AquaClean-vandfilteret i mere end 3 måneder, skal du udskifte filteret, da det kan være tilstoppet.