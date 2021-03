På grund af det formalede kaffepulvers finhedsgrad er det normalt, at der kan falde lidt rester af kaffepulver ind i maskinen og under bryggeenheden. Vi anbefaler, at du skyller bryggeenheden på din Philips/Saeco-espressomaskine og rengør den indvendigt en gang om ugen.

Rengør den ved at følge nedenstående trin, eller se vores videovejledning:

Sluk maskinen, og vent, indtil den er helt slukket og ikke laver mere støj (det tager ca. 15-20 sekunder) Åbn lågen, og fjern bryggeenheden ved at trykke knappen “PUSH” mod højre. Hold den nede, og træk den mod dig Skyl bryggeenheden grundigt med lunkent vand, og lad den lufttørre, inden du sætter den tilbage

Hvis intet af dette løser problemet, skal du kontakte os for at få yderligere hjælp.