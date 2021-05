Selvom du opfanger skyllevandet fra kaffeudløbet i en kop, vil der altid komme skyllevand i drypbakken. Det skyldes, at maskinen dræner skyllevandet direkte ned i drypbakken under den automatiske skylning med skylning af kredsløbene for at sikre optimal ydeevne af maskinen.

Automatisk skylning udføres, når maskinen tændes og slukkes, efter brygning af en drik eller efter brug af mælkeskummeren.

På grund af dette skyllevand vil du muligvis opleve, at der altid er lidt vand i drypbakken, eller at drypbakken fyldes op hurtigere end forventet. Det indikerer dog ikke en maskinlækage.

Bemærk: Hvis drypbakken er fuld efter brygning af 2 kopper kaffe, eller hvis drypbakken fyldes med vand i løbet af natten, vil vi råde dig til at kontakte os for at få hjælp.