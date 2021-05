Det er vigtigt at holde din Philips/Saeco-espressomaskine ren for at sikre optimal ydelse af maskine, dele og smagen af kaffe.

Trinvis rengøringsvejledning for din espressomaskine er angivet i brugervejledningen. Vi har tilføjet nogle generelle vejledningsvideoer herunder om, hvordan du rengør maskinen og dens dele.

For specifikke rengøringsinstruktioner for din espressomaskine bedes du gå til supportside om kaffevedligeholdelse.