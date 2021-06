Din Philips/Saeco-espressomaskine er specielt designet til brug med Philips/Saeco AquaClean-filteret. Andre filtre kan ikke bruges med denne maskine.Den nye patenterede teknologi i AquaClean-filteret reducerer risikoen for, at din maskine tilstoppes med kalk, og det minimerer også besværet med afkalkning.Du kan købe et nyt filter i vores webbutik