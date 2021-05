Prøv forskellige indstillinger for at opnå den foretrukne smag.

Når du ændrer indstillingerne på din maskine, vil det påvirke smagen af din kaffe og konsistensen af kaffepucken.

Prøv for eksempel at ændre indstillingerne for kværnen (finere) eller kaffemængden (mindre) en smule, og smag igen.

En grov formalingsindstilling giver en mindre stærk kaffe og en mere vandholdig kaffepuck

En større kaffemængde giver en mindre stærk kaffe og en mere vandholdig kaffepuck

En mildere aromaindstilling giver en mere vandholdig kaffepuck