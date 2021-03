Følg nedenstående trin for indstilling af bryggeenhedens tandhjul inde i maskinen til neutral position:

Luk lågen, og sæt alt tilbage (vandtank/drypbakke/kaffegrumsbeholder). Sluk for maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen. Vent, indtil du ikke længere hører flere lyde (dette kan tage op til 15-20 sekunder). Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde for maskinen. Grib ikke ind ved at åbne lågen/fjerne drypbakken/vandtanken, før maskinen er klar til brug. Åbn lågen, og prøv igen at fjerne bryggeenheden ved at trykke knappen “PUSH” mod højre. Hold den nede, og træk den mod dig

Tip: Drej maskinen i en 45 graders vinkel, så du ser direkte ind mod bryggeenheden, når du åbner lågen.

Se i brugervejledningen, eller gå ind på vores side for kaffevedligeholdelse for at få mere nøjagtig trinvis vejledning.