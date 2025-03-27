Philips-support Kan mit barn håndtere en Philips Avent-glasflaske?

Nej, glasflasken må kun håndteres af voksne. Selv om glasset er robust, kan det stadig gå i stykker. Derudover kan glasset simpelthen være for tungt til, at dit barn kan håndtere det. Bemærk: Derfor kan træningshåndtagene ikke sættes på glasflasken.