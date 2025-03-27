Kan mit barn håndtere en Philips Avent-glasflaske?

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Nej, glasflasken må kun håndteres af voksne. Selv om glasset er robust, kan det stadig gå i stykker. Derudover kan glasset simpelthen være for tungt til, at dit barn kan håndtere det. Bemærk: Derfor kan træningshåndtagene ikke sættes på glasflasken.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY933/01 , SCY933/02 , SCD878/11 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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