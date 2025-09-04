Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?

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Du skal blot følge vejledningen nedenfor for at sætte skærhovedet (og skærfolien) på og tage det af din Philips-ladyshaver. Tallene svarer til illustrationerne nedenfor.
Tip: Videoen nedenfor giver yderligere vejledning, men din model kan se anderledes ud end den viste.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL149/00, BRL128/00, BRL129/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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