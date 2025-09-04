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Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?

Du skal blot følge vejledningen nedenfor for at sætte skærhovedet (og skærfolien) på og tage det af din Philips-ladyshaver. Tallene svarer til illustrationerne nedenfor.

  1. For at sætte skærhovedet på skal du trykke det forsigtigt på håndtaget, indtil det klikker på plads.
  2. For at fjerne skærhovedet skal du trykke på udløserknappen og løfte skærhovedet af håndtaget.
  3. For at fjerne folien skal du forsigtigt trække den ud af skærhovedet (på nogle ældre modeller af ladyshavere har skærhovedet en skydeknap til at løsne skærfolien).

Tip: Videoen nedenfor giver yderligere vejledning, men din model kan se anderledes ud end den viste.

3 trin, hvor skærhovedet placeres på en ladyshaver, hvorefter det fjernes, og skærfolien løftes ud.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL149/00, BRL128/00, BRL129/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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