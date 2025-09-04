Philips-support Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?

Du skal blot følge vejledningen nedenfor for at sætte skærhovedet (og skærfolien) på og tage det af din Philips-ladyshaver. Tallene svarer til illustrationerne nedenfor.

For at sætte skærhovedet på skal du trykke det forsigtigt på håndtaget, indtil det klikker på plads. For at fjerne skærhovedet skal du trykke på udløserknappen og løfte skærhovedet af håndtaget. For at fjerne folien skal du forsigtigt trække den ud af skærhovedet (på nogle ældre modeller af ladyshavere har skærhovedet en skydeknap til at løsne skærfolien).

Tip: Videoen nedenfor giver yderligere vejledning, men din model kan se anderledes ud end den viste.