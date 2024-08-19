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Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?

Din Sonicare-tandbørste har forskellige børstetilstande. Disse tilstande kan variere afhængigt af tandbørsten.
Tandbørstens standardtilstand er Clean. Denne tilstand giver en 2-minutters børstetid og er velegnet til hverdagsbrug. De andre børstetilstande er: 

 

TilstandBørstetidFordel
Rengør2 minutterFor en enestående rensning hver dag.
Rengøring i dybden3 minutterEn længere tilstand, hvor du kan bruge mere tid i alle områder af munden for at få en forfriskende rensning i dybden.
Deep Clean+2 minutter/3 minutterSvarer til Deep Clean. Hvis tandbørsten er tilsluttet appen, kører denne tilstand i 2 minutter. Hvis tandbørsten ikke er tilsluttet, kører denne tilstand i 3 minutter.
White/White +2 minutter 40 sekunderTil at fjerne misfarvninger på overfladen og polere dine fortænder for at få et hvidere smil.
Gum Care3 minutterPerfekt til rensning af tænder og tandkød.
Gum Health3 minutter 20 sekunderEn længere tilstand, der giver dig ekstra tid til at rense dine bageste tænder og forbedre dit tandkøds sundhed
Følsom2 minutterBløde vibrationer for en nænsom og effektiv tandbørstning til følsomme tænder og gummer
Tongue Care20 sekunderRenser tungen med TongueCare-børstehovedet.
Polering1 minutLysner og polerer dine tænder.
Max Care3 minutterEn længere tilstand, der kombinerer Clean- og massagetilstandene for en enestående daglig rengøring med ekstra massage af tandkødet.


 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3689/44 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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