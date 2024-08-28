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Philips-support

Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?

Der er tre forskellige typer Sonicare-børstehoveder. Hvilket børstehoved der passer til din tandbørste, afhænger af den model, du har.  

  • Klik på-børstehovedet er standardbørstehovedet og passer til de fleste af Sonicares genopladelige tandbørster. 

  • Vores ældre Essence-modeller har et større børstehoved, der kan skrues på.
     

  • Philips One- og Philips One for Kids-børstehovederne passer kun til Philips One og Philips One for Kids. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX8517/12, HX9217/81, HX8410/12. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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