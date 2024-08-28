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Der er tre forskellige typer Sonicare-børstehoveder. Hvilket børstehoved der passer til din tandbørste, afhænger af den model, du har.
Klik på-børstehovedet er standardbørstehovedet og passer til de fleste af Sonicares genopladelige tandbørster.
Vores ældre Essence-modeller har et større børstehoved, der kan skrues på.
Philips One- og Philips One for Kids-børstehovederne passer kun til Philips One og Philips One for Kids.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX8517/12, HX9217/81, HX8410/12. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvilke enheder er kompatible med Sonicare-appen/Sonicare for Kids-appen?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg bruge Sonicare-tandbørsten uden appen?
Hvad er børstetilstandene for næste generation af DiamondClean 8000-9900?
Hvordan bruger jeg knapperne og displayet på næste generation af DiamondClean 8000-9900?
Hvordan navigerer jeg rundt i hovedmenuen på Next-Generation DiamondClean 8000-9900?
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan aktiverer jeg øjeblikkelig feedback: Skrubbefunktion?
Hvordan kan jeg fabriksnulstille næste generation af Sonicare DiamondClean 8000-9900?
Hvordan oplader jeg næste generation af Sonicare DiamondClean 8000-9900 ved hjælp af rejsetasken?
Hvordan kontrollerer jeg batteristatus på næste generation af Sonicare DiamondClean 8000-9900?
Hvad betyder skærme til feedback efter børstning: Varighed på næste generation af DiamondClean 8000-9990?
Hvordan ændrer jeg intensitet på næste generation af Sonicare DiamondClean 8000-9900?
Hvordan vælger jeg den øjeblikkelige feedback, jeg ønsker, på næste generation af DiamondClean?
Hvordan ændrer jeg tilstandene på næste generation af Sonicare DiamondClean 8000-9900?
Hvordan skal jeg forstå feedback efter børstning: Tryk?
Hvordan kan jeg se feedback efter børstning på næste generation af DiamondClean-håndtaget?
Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal udskifte børstehovedet på næste generation af DiamondClean 8000 – 9900?
Hvordan oplader jeg næste generation af Sonicare DiamondClean 8000-9900?
Hvordan konfigurerer jeg næste generation af DiamondClean 8000 – 9900 for første gang og vælger sprog?