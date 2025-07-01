Hvad er forskellene mellem Philips Lumea-tilbehøret?

Ansigtstilbehøret har et lille, fladt design og har den mindste vinduesstørrelse til præcis behandling under kindbenene. Det har også et ekstra integreret rødt filter til behandling af ansigtet under kindbenene.

Bemærk: Anvend ikke Lumea på halsen og i ansigtet, hvis du er mand. Håret i disse områder har andre egenskaber.