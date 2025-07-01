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Hvad er forskellene mellem Philips Lumea-tilbehøret?

Lumea-apparatet leveres med forskelligt tilbehør, som hver især er beregnet til brug på et bestemt område af kroppen. Brug ikke tilbehøret på områder, det ikke er beregnet til. Se brugervejledningen for at finde ud af, hvilket tilbehør der fulgte med din specifikke Lumea-model. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI944/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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