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Hvad betyder symbolerne på Phillips Sonicare-tandbørsten?

Symbolerne på din elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver oplysninger om tandbørstens indstillinger og status.

1. Intensitetsindstillinger

2. SenseIQ (kun for Prestige 9900)

3. Påmindelse om udskiftning af børstehoved

4. Batteriindikator

 

Hvad betyder symbolerne på Phillips Sonicare-tandbørsten?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3901/01, HX3901/02, HX3901/03. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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