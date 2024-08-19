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Gratis fragt fra 300 DKK
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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3901/01, HX3901/02, HX3901/03. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvad betyder symbolerne på Phillips Sonicare-tandbørsten?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
Hvordan fungerer tryksensoren på min Sonicare-tandbørste?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvordan anmoder jeg om pengene tilbage på min tilfredshedsgaranti?
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg tryksensoren på min Sonicare?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?