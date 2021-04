Stop tilberedningen, og brug en god håndfuld køkkenrulle til at opsuge olien i bunden af gryden, eller hæld overskydende olie ud. Derefter kan du fortsætte tilberedningen. Bemærk, at hvid røg ikke skader din Philips Airfryer eller maden.

Tip:

Hvis du ofte tilbereder mad med et højt fedtindhold, kan du bruge en snacklåg (til HD924x), et stænksikkert låg (til HD962x, HD964x) eller en madkurv (til HD921x, HD922x, HD923x, HD953x) for at undgå røg.