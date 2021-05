En lampe blinker blåt på dit Philips-dampstrygejern:

Hvis dit dampstrygejern er tændt, og den blå strømindikator eller LED-indikatoren på håndtaget blinker, men strygesålen forbliver kold, er strygejernet muligvis i auto-sluk-tilstand.

Når dit strygejern ikke har været brugt i 5 til 10 minutter, går det i auto-sluk-tilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen for at bruge det igen.

Opvarmningsindikatoren blinker på dit Philips-dampstrygejern

Hvis dit strygejern ikke anvendes og er vandret i mere end 30 sekunder eller lodret (på højkant) i mere end 8 minutter, slukker det automatisk af sikkerhedshensyn.

Når det sker, blinker opvarmningsindikatoren. Flyt strygejernet for at tænde for det, så starter opvarmningen.